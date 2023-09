Architecturalement vôtre, avec Dum dum de Lukasz Wojciechowski

Dum dum est le nom d’une balle abondamment utilisée à l’époque de la Grande Guerre. Munie d’une ogive à fragmentation, elle cause des dommages terribles quand ils ne sont pas mortels. Ces munitions produisent deux types de dégâts : les premiers, lorsque la balle vient frapper le corps, et les seconds, l’éclatement de l’acier après le choc. Si la mort échoue à son office, vient un troisième type de dommages, latents, qui se repend lorsque les tissus adhèrent à nouveau : la ruine de la psyché, ravages invisibles et pourtant plaie béante que la reconstruction de l’organisme dissimule en partie et seulement ponctuellement.

Le protagoniste de cette histoire, Stan Wojciechowski, est en proie à cette altération de l’esprit qu’a subi un grand nombre de soldats revenant de la Première Guerre mondiale. Mais aux violences physiques s’est ajoutée pour lui la brutalité de la guerre venue fracturer et détruire sa famille. En effet, en Pologne, au début du vingtième siècle, certains enfants ont été enrôlés de force dans l’armée prussienne (ce qui est le cas de Stan) tandis que d’autres, à peine quelques années plus tard, ont compté dans les nouvelles recrues obligées de l’armée polonaise (ce qui est le cas du frère de Stan).

Sans que cette histoire soit biographique, l’auteur fut inspiré dans son écriture par la découverte de deux photographies familiales présentant cette dichotomie intestine. S’il prête au personnage principal le nom de son aïeul, reprenant même à son compte des histoires que ce dernier lui aurait rapportées, le dessinateur s’est approprié cette destinée pour mettre en place un récit personnel habité par des traces de réel. Au-delà de cette tragédie intime, l’auteur nous raconte toute une époque, les années 30, dans une ville qui cristallise les bouleversements de l’ère industrielle et les fulgurances apportées par les avancées technologiques amenant à de nouveaux modes de pensée. Ces derniers se lisent sur le développement de formes architecturales novatrices (retracées avec passion par le dessinateur lors de balades graphiques commentées et passionnantes) autant que dans le cinéma expressionniste de Fritz Lang ou de Robert Wiene, qui ne manquent jamais de plonger le protagoniste dans des crises de panique.

Dum Dum est ainsi un album ambitieux aux thématiques nombreuses qui se répondent les unes les autres dans un scénario construit avec beaucoup d’intelligence et d’élégance. Assez prodigieux narrativement, l’auteur développe un grand nombre de procédés énonciatifs innovants qui permettent de dynamiser les dialogues et de fluidifier la lecture. Il propose des flux de circulations de case en case, ou devrait-on dire de bulle/case en bulle/case originaux et pourtant très instinctifs. De nombreuses vignettes ne comportent qu’une phrase, parfois courte, et cette aération de la page engage une lecture vivante et scandée des répliques qui ne demandent pas nécessairement d’être accompagnées par une image.

Il redonne ainsi un réel intérêt au dessin qui possède toujours une fonction, narrative ou poétique, mais n’est jamais présent uniquement « parce que c’est une bande dessinée ». Et parlons-en justement, du dessin si singulier de Lukasz Wojciechowski. Entièrement réalisées avec Autocad, logiciel dédié aux dessins techniques de plans architecturaux, les images peuvent paraître d’un premier abord un peu froide, peu enclines à l’investissement de l’intime. Mais au contraire, la lecture permet un renversement complet de cet a priori et l’esprit comble de manière assez étonnante le blanc de l’image. Le dessin se pense véritablement comme un signe qu’incarnent les dialogues et cette part du lecteur qui s’investit dans l’album. A l’allure mécanique du dessin contraste ainsi l’invention graphique dont fait preuve l’auteur. On sent un réel amour du dessin que l’auteur développe au détour d’un magnifique dialogue intérieur, page 53 : « Sur la planche, tout semble limpide. Une réalité parfaitement tracée. Là, je vois tout et je peux contrôler corps et pensées, avec une précision absolue ».

En trois livres seulement Lukasz Wojciechowski a su affirmer toute la force d’une écriture graphique singulière dans des récits qui ne cessent de gagner en intensité. Ample et aéré, très agréable à lire, Dum Dum est peut-être l’album le plus abouti de l’auteur en ce qu’il propose une véritable plongée dans une époque absolument fascinante et retranscrite avec brio à travers un destin tragique raconté avec finesse et quelques pointes d’humour particulièrement bien senties.