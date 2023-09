Kirill Serebrennikov modernisera Le Fantôme de l'Opéra

Cette première expérience du cinéaste en tant que réalisateur pour la télévision est produite par Aude Albano pour Pathé, en association avec Ilya Stewart de Hype Studios, qui a déjà collaboré par Serebrennikov pour les longs-métrages, Leto, La grippe de Petrov et La femme de Tchaïkovski.

« Notre histoire transcendera les frontières du texte de Gaston Leroux, écrit il y a plus d'un siècle, et deviendra l'histoire du monde intime de l'opéra », a expliqué le cinéaste, et metteur en scène d'opéra et de théâtre, auprès de Variety. De son côté, Aude Albano a expliqué avoir hâte de voir Serebrennikov « revisiter un élément aussi clé de la culture française grâce à son talent artistique exceptionnel ».

Une nouvelle perspective

Le roman, Le Fantôme de l'Opéra, dépeint l'épopée d'un énigmatique individu masqué résidant dans les sous-sols de l'Opéra Garnier à Paris. Surnommé le « Fantôme », Erik est simultanément un musicien doué, un architecte et un illusionniste. Cependant, une malformation faciale présente dès sa naissance l'a poussé à se dissimuler aux yeux du monde.

Épris de la ravissante chanteuse Christine Daaé, il la forme en secret au chant, se présentant comme « l'Ange de la Musique ». Christine se laisse persuader par cette idée jusqu'à ce qu'elle percute la réalité concernant la véritable nature de son guide.

Alors que Christine se rapproche de son ami d'enfance, Raoul de Chagny, le Fantôme, jaloux, devient de plus en plus possessif et commence à terroriser l'opéra pour faire de Christine la star du spectacle. Sa passion dévorante le conduit à kidnapper la jeune femme...

Dans cette version contemporaine, Christine est déchirée entre son aversion et sa fascination pour le fantôme, prenant en charge son avenir en tant que femme et artiste. Selon les producteurs, le film est un « thriller psychologique captivant aux accents horrifiques », dépeignant une relation intense et ambiguë avec le fantôme.

« La capacité aiguë de Kirill à plonger dans le psychisme des personnages maudits, combinée à sa direction artistique dynamique et à sa profonde connaissance du monde de l'opéra, apportera une toute nouvelle perspective au conte de renommée mondiale, pour créer un drame international tout à fait unique correspondant aux ambitions de Pathé dans la série », développe Aude Albano.

Parmi les précédentes adaptations du texte de Gaston Leroux, on peut citer un premier film muet de 1925, avant une version de 1943 d'Arthur Lubin, une version britannique produite par Hammer en 1962, ou encore une version de 2004 signée Joel Schumacher, avec Gerard Butler dans le rôle éponyme. À noter la transposition du Fantôme de l'Opéra par Brian de Palma dans son Phantom of the Paradise.

La télévision n'est pas en reste, ayant offert plusieurs adaptations, dont des mini-séries de 1983 et 1990, avec des acteurs tels que Maximilian Schell et Charles Dance. Enfin, parmi toutes les oeuvres inspirées du Fantôme de l'Opéra, on peut citer la comédie musicale de 1986 d'Andrew Lloyd Webber.

On attendra à présent l'annonce de la distribution et une date de début du tournage.

Plusieurs adaptations en cours

Kirill Serebrennikov est l'un des réalisateurs, metteurs en scène de théâtre et producteurs russe les plus reconnus. Il s'est rapidement établi comme une figure avant-gardiste, repoussant les frontières de l'art traditionnel russe et interrogeant les normes sociales et politiques de son pays. Ses œuvres, qui englobent le cinéma, le théâtre et l'opéra, sont louées pour leur audace et leur originalité au niveau international.

Ce dernier débutera sa première collaboration avec l'Opéra de Paris en septembre avec une mise en scène de Lohengrin de Richard Wagner.

En parallèle, le cinéaste travaille, avec Pathé toujours, sur l'adaptation en film du Prix Renaudot 2011 signé Emmanuel Carrère, Limonov, qui évoque la figure haute en couleurs d'Edouard Limonov. Une autre adaptation cinématographique, cette fois-ci du Prix Renaudot 2017, La disparition de Josef Mengele d'Olivier Guez, est par ailleurs en projet.

Crédits photo : Col. Hans Landa (CC BY-SA 3.0)