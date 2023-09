Nude Model : récits sombres, érotiques et captivants  

D’un côté, la fille silencieuse de la classe qui passe son temps à dessiner et qui cherche un modèle complaisant. De l’autre, un garçon populaire qui a perdu un pari et doit coucher avec elle dans les trois prochains jours. C’est le début d’une hypnotique joute de domination et de l’histoire courte Nude Model qui donne son titre au recueil.

Suivent ensuite, toujours dans l’étroite intimité de pièces sombres, les pérégrinations érotiques d’un lycéen qui explore les possibilités de l’audio et de la voix, et la descente en enfer d’une jeune femme développant progressivement une dépendance à un mystérieux club de cabaret. Un recueil en trois temps, fascinant et noir, qui captivera les lecteurs les plus avertis. À travers des thèmes comme le harcèlement, l’abus de pouvoir et la manipulation affective, Tsubasa Yamaguchi explore le rapport à la chair et à l’interdit et joue avec la puissance des non-dits.

Un monde d’une noirceur sensible

L’autrice de Blue Period révèle une facette inédite de ses talents avec un recueil aux thématiques bien différentes du combat acharné d’un lycéen pour devenir un grand artiste. Si l’on exclut la présence de la peinture en toile de fond – littéralement – de la première histoire, Yamaguchi s’adresse ici à un public plus mature et écrit autour de thèmes plus difficiles à aborder dans des séries longues.

On découvre avec bonheur que son style graphique unique aux traits si souples se prête magnifiquement à la sensualité et à l’ombre. Ses visages aux yeux écartés reflètent comme des miroirs toutes les nuances de la peur ou du dégoût comme de la fascination chez ses personnages. Nude Model est comme un voyage secret dans des intérieurs à l’ambiance feutrée où les êtres se dépouillent de tout, vêtements comme préjugés, pour révéler leur face la plus secrète.

Repousser les frontières

Si les thèmes des récits – tensions à l’école, cabaret d’hôtes – peuvent sembler relativement classiques, Tsubasa Yamaguchi parvient à leur donner un vrai goût de nouveauté avec des angles particulièrement originaux. Ses hôtes rendent les clientes accro en suçant leur sang et en répandant doucement leur venin en elles, l’éveil à la sexualité chez le jeune héros de Une Fille passe par une exploration des frontières du genre et de l’identité, et l’éveil à la sensibilité du jeune homme peu studieux de Nude Model passe par l’expérience de la nudité en art…

Ceux que les recueils d’histoires courtes laissent sur leur faim trouveront leur satisfaction avec le récit Kamiya, tragédie en deux actes sur près de cent pages qui est autant un mystère policier que la spirale d’une relation de dépendance devenue de plus en plus toxique.

Un recueil marquant, qui laisse un délicat parfum de sang en bouche et ne manquera pas de convertir les lecteurs au grand art de Tsubasa Yamaguchi.