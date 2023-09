Charlotte impératrice, un destin à faire pâlir Sissi.

Troisième volume de cette série qui en comptera quatre, Adios, Carlotta poursuit la biographie fictionnelle développée par Fabien Nury et Matthieu Bonhomme. Le scénariste, familier des récits historiques et à qui l’on doit notamment les excellentes séries Il était une fois en France, W.E.S.T., Tyler Cross ou encore la très réussie série télévisée Paris Police 1900, s’intéresse à la vie hors du commun de Charlotte de Belgique.

Au tournant du 20e siècle, cette épopée extraordinaire conduit la princesse sur les terres d’un Mexique en plein conflit, en partie à cause de l’ingérence de son époux fantasque. S’emparant des clés de la providence, c’est le destin de plusieurs nations qu’elle bouleverse. Nury démontre sa maestria d’écriture. Cet album illustre sa science de la construction narrative et, bien que lié aux autres, ce volume pourrait se lire indépendamment.

Il maîtrise l’art des dialogues et des silences évocateurs qui en disent souvent plus qu’un long discourent. Il tisse avec adresse de nombreux fils narratifs qui semblent diverger avant de converger vers un final en apothéose. Il explore finement la psychologie de ses personnages sans s’attarder outre mesure, les actions complétant leurs pensées. Les dynamiques de pouvoir sont particulièrement mouvantes dans cette fresque où les égos se confrontent et s’affrontent.

L’un des points forts de l’écriture de Nury est son attention portée à chaque personnage : impossible de prédire l’importance d’un individu qui croisera la route de la princesse, dont le regard empreint d’humanité donne de la valeur à chaque rencontre.

Évidemment, cette minutie est sublimée par le graphisme virtuose de Matthieu Bonhomme. Avec cette série, le dessinateur ne cesse d’impressionner, rehaussant son niveau de mise en scène. Il parvient à dynamiser n’importe quelle scène de dialogue en mettant visuellement en avant la tension qui la caractérise. La variété des cadrages, l’alternance entre points de vue grandioses et plans plus serrés, se situe dans une mise en page impeccable qui offre une lecture fluide.

Bonhomme illustre la puissance visuelle du classicisme. À souligner, les couleurs de Delphine Chedru apportent une nuance narrative, établissant une ambiance qui s’éloigne du naturalisme pour offrir une atmosphère plus chargée, en phase avec les intrigues politiques et personnelles.

Avec ce troisième tome, Fabien Nury et Matthieu Bonhomme dressent le portrait d’une femme puissante qui a marqué son époque, et dont on attend avec impatience le dénouement à venir.