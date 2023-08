Show-ha Shoten : la voie du rire, pour le meilleur et pour le pire  

Azemichi rêvait de faire rire son amie d’enfance, mais elle a déménagé trop tôt. Taiyô a toujours admiré ceux qui savaient dérider les plus sérieux. Tous deux, ils adorent les humoristes. Mais par manque de courage ou d’idées, ils se sont défilés. Plus maintenant. Le concours de stand up de la fête du lycée sera leur tremplin. Réunis par le destin, ils sont déterminés à devenir les meilleurs humoristes du Japon, en raflant les plus grands prix du rire ! Mais entre la timidité maladive d’Azemichi et le manque de planification de Taiyô, la partie est loin d’être gagnée…

Un parcours semé d’embûches

Le manzai, stand up humoristique où deux comédiens se répondent, avec l’un qui joue l’idiot et l’autre qui lui rabat le caquet, est une institution culturelle au Japon. Ce genre très populaire est encore méconnu en occident. Mais la série Show-ha Shoten propose une immersion dans les coulisses de cet univers, puisque ses héros passent de spectateurs à comédiens, pour des publics de plus en plus larges.

Les quiproquos et calembours sont les clés d’un manzai réussi. Et dans ce manga, la vie réelle de nos deux héros est tout aussi rocambolesque. Pour forcer la main au timide Azemichi, Taiyô se retrouve à échafauder tout un improbable scénario. Et pour convaincre leurs familles de les laisser privilégier les gags plutôt que les cours, nos deux acolytes devront monter un sketch capable de faire rire même les plus sévères des parents.

Du rire et de l’émotion

Plus que les seuls passages sur scène d’Azemichi et de Taiyô, Show-ha Shoten se concentre sur le travail de préparation, les stratégies mises en place pour arriver à dérider le public, et les mécanismes du rire. Le récit se déroule avec une narration digne d’un shônen de combat, avec une intensité dramatique permanente, et des objectifs qui prennent des airs de quêtes épiques.

La force de Show-ha Shoten, c’est aussi le dessin si emballant de Takeshi Obata (Death Note, Platinum End…), qui a le don d’animer avec vigueur chaque geste de ses personnages. Le scénario est assuré par le romancier Akinari Asakura qui a longtemps aspiré à être humoriste lui-même.

Suivre ses rêves, c’est aussi apprendre à s’opposer à la voie toute tracée, à défier les attentes placées sur ses épaules. Ce qui permet à nos héros de briser le carcan des attentes sociales, c’est l’alchimie pétillante qui se construit entre eux. Entre le tract et la pression de l’improvisation, sous les yeux avides du public, ils apprennent à se connaître.

Ces deux garçons charismatiques que tout oppose vont briller de mille feux et n’ont pas fini de nous étonner. On a envie de voir jusqu’où ils vont aller et quels nouveaux sketches délirants ils vont bien pouvoir inventer. Cette série dynamique et pleine de vie est en cours avec 5 tomes déjà parus au Japon.