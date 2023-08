Le chien des étoiles : sur les chemins de la vie

Il a aussi et surtout l’esprit embrumé de cauchemars. Des traumatismes de la guerre, des séquelles qui ont créé des failles. Impossible de se défaire de ces souvenirs de violence, de feu et de poussière. « Quand il relâche les paupières, ça lui remonte aussitôt, comme la nausée après une cuite au blanc, il en avait pris une pour ses quinze ans. [...] Et les mauvais rêves, c’est pire que la gueule de bois pour Gio, parce que c’est une malédiction qui ne s’explique pas. »

Gio, donc, a connu une « presque-mort ». Une expérience inimaginable, qui a su le rapprocher de la nature, d’une réalité différente de la nôtre – décalée, à contre-courant. Qui, en quelque sorte, lui donne accès à des langages que l’humain ne devrait normalement pas comprendre. C’est sûrement, entre autres, ce qui lui permet, contrairement au reste de sa famille, de comprendre les gesticulations du jeune Papillon.

Privé de parole, ce jeune garçon a été recueilli par la famille... par nécessité. On ne connaît pas son vrai prénom : c’est sa manière de s’exprimer – en faisant voleter ses mains – qui lui a valu ce surnom. Un mot qui évoque la fragilité, la capacité de métamorphose, le monde animal. Ce bout d’homme est, dès le départ, étrangement attiré par la violence, fasciné par les armes en tout genre. Comme si un mal étrange et encore timide se tapissait au fond de lui. Malgré cette noirceur, il connaît une connexion instantanée avec Gio.

À ce tableau masculin s’ajoute une touche féminine, à travers le personnage de Dolores. Avec des souliers roses et ses cheveux blonds, elle évoque une poupée. Cette jeune fille, à la beauté étourdissante pour tous les hommes qui posent les yeux sur elle, est elle aussi accuillie par la famille de Gio. Bien entendu, pour toutes les choses que son apparence et son corps inspirent aux hommes, elle est une source de jalousie pour les femmes. Dolores se donne à qui veut, persuadée que c’est la seule manière pour elle d’exister dans ce monde : comme si les femmes ne pouvaient être qu’une monnaie d'échange entre les hommes.

Voici donc le trio de cette histoire. Un trio surprenant, qui décide de s’échapper, de quitter la misère de la guerre. Grimper dans un train, se laisser porter des jours durant, avant d’enfin atteindre la ville, sans savoir ce qu’elle leur réserve. Tous trois sont à la recherche d’une nouvelle vie, eux qui n’ont connu que la marge, cette zone autorisée aux miséreux, aux rejetons. Nous lisons donc l’errance de trois âmes, qui ont déjà trop vu, et beaucoup trop vécu. Mais l’espoir ? L’espoir ne suffit pas, et la réalité ne tarde pas à rattraper ce jeune homme, usé par les combats, et les deux enfants qui l’accompagnent.

« Gio pleure, et pleure encore, et à chaque fois qu’il croise quelqu’un, c’est comme s’il continuait de mourir, et il s’enfonce, et personne ne comprend qui est ce vagabond, cet homme hirsute, pleurant dans la Grande Rue, et se détournant des regards, comme s’il avait quelque chose à cacher. »

Ce roman est poignant, tout simplement. Et capable de remuer beaucoup d’émotions en très peu de pages. L’espoir d’un avenir meilleur, la colère face à la cruauté et l’égoïsme de certaines personnes, la tristesse qu’on ne peut s’empêcher de ressentir en voyant Gio survivre malgré tout, malgré la douleur, malgré la perte et la solitude. « C’est pas que je suis tendre, Camarade, mais je peux pas résister à cette douleur, elle part du centre de la Terre et elle file jusqu’au ciel. Je n’ai pas trouvé les mots dans le monde des hommes, pour la dire. Mais peut-être que toi, avec ta mine de clébard qui entrave tout, tu peux comprendre. »

La plume de Dimitri Rouchon-Borie cisaille, pique, rafle, brise… pourtant toujours en laissant la place à cette faible lueur de douceur et d’amour.

Le chien des étoiles est un grand roman – voilà tout.