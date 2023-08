Les 100 petites amies : jouissif, délirant et romantique jusqu’à l’absurde  

Rentaro a toujours rêvé d’avoir une copine. Et il ne ménage pas ses efforts. Le dernier jour du collège, il essuie son centième rejet. Alors qu’il est absolument désespéré, un dieu lui annonce qu’il rencontrera l’âme sœur dès sa rentrée au lycée. D’ailleurs, ces trois années seront pleines de joie pour lui puisque le destin lui offrira pas moins de cent partenaires !

Mais on ne plaisante pas avec l’amour : si l’une de ses promises ne peut pas être avec lui, elle en mourra de chagrin. Rentaro va être obligé de les aimer toutes à égalité… Son cœur tiendra-t-il le coup ? Comment gérer son emploi du temps ? Comment faire rentrer autant de personnages dans de si petites cases ? Laissez — vous embarquer dans la spirale amoureuse d’un manga qui se joue des codes du genre.

Entrez dans la ronde de l’amour et du loufoque !

Ce manga a quelque chose d’un peu fou. À première vue, on peut croire à un pari lancé à la va-vite — mais pas du tout, les auteurs sont bien déterminés à offrir au lecteur héroïne sur héroïne et à repousser les limites. Le quatrième mur est brisé avec brio pour apporter sans cesse une dose de fraîcheur et d’inattendu. Le secret de cette série, c’est qu’elle ne se prend pas au sérieux. On vous annonce dès le départ que vous lisez un manga grotesque, les personnages savent qu’ils ne sont que fiction.

Pourtant, avec le rythme effréné de la romance, le lecteur se retrouve en un instant à nouveau emporté par le flot du récit. Les scènes hilarantes virent à la délicieuse mièvrerie amoureuse que vient aussitôt bouleverser un nouveau quiproquo. Et au milieu de ce chaos, la série se fait sans prévenir tendrement touchante. Les 100 petites amies est autant une saga sur l’amitié qu’une romance niveau extrême, partie beaucoup trop loin.

Un tour de force à tous niveaux

Il y a une saveur particulière aux 100 petites qui t’aiiiment à en mourir, quelque chose qu’on ne trouve dans aucune autre série. Le dessin tantôt aguicheur, tantôt adorable de Yukiko Nozawa donne une coloration particulière aux planches, et le cerveau fou de Rikito Nakamura, qui n’a pas son pareil pour inventer des stratagèmes et faire s’emboîter les héroïnes les unes aux autres, n’aura de cesse d’étonner.

On peut penser qu’une telle foule de personnages, c’est un peu trop. Mais ce qui fait justement la force de la série, c’est ses héroïnes si uniques, tellement spéciales qu’on ne peut les oublier même quand elles ne sont plus qu’une parmi des dizaines d’autres toutes aussi mignonnes. Ce premier tome vous en propose déjà trois, de la charismatique et calculatrice Hakari à la puissante et craquante tsundere Karane, sans oublier la petite et timide Shizuka qui ne parle que par ses livres.

Enfin, enfin : voici la comédie romantique où personne ne finit perdant, où toutes les filles ont droit à leur happy end, et où la sororité et la joie de vivre suppurent des pages jusqu’à l’absurde.

Avec son fan service qui explore les limites du raisonnable, et l’humour détonnant de son scénario, cette série encore méconnue a de quoi redonner foi en l’humanité. Car il n’y a pas à en douter, parmi toutes ces petites amies, vous en trouverez forcément une qui ravira votre cœur… à moins que, comme elles toutes, vous n’ayez envie de rejoindre le culte de l’incroyable Rentaro. Pour couronner le tout, cette joyeuse compagnie (déjà quatorze tomes parus au Japon, on vous laisse deviner combien ça fait de petites amies) débarquera en adaptation animée dès octobre 2023.