Sombrer dans les Tendres Ténèbres de l’amour

« La première fois que j’ai vu Annabel, c’était à l’église Sainte-Lucie », explique le narrateur. Fin de l’année scolaire pour ce jeune lycéen, qui vient tout juste de décrocher son baccalauréat. Il dépanne de temps en temps, en tenant l’orgue à l’église. En attendant le début de la messe, la voici qui entre : avec ses cheveux noirs et sa peau d’une blancheur laiteuse, elle ensorcelle immédiatement le narrateur lorsqu’ils échangent un regard – le premier. Le début de toute cette histoire.

Il apprend que cette femme a emménagé dans une maison à l’écart des autres habitations, juste là, au bord de la falaise. Construit sur les fondations d’un ancien temple païen, ce lieu est pensé hanté par les villageois, car anciennement dédié à des sacrifices humains. Pourtant, ces rumeurs n’ont pas empêché Annabel d’y installer ses affaires. Cette aristocrate anglo-vietnamienne est une véritable source de fascination pour Michael qui, par chance, parvient à échanger quelques mots avec elle. Une première conversation, qui s’articule autour du piano à queue qui vient d’être livrée chez Annabel. Amoureuse de la musique, elle prête au jeune homme quelques partitions pour l’aider à s’améliorer.

Dès lors, Michael est complètement happé par cette femme si douce et si charismatique. Il explique : « Ce fut le début d’une période exaltante dont le souvenir s’accordait avec le vent d’orage qui souffla le jour du départ de ma mère et de mon beau-père. C’était la première fois que je restais seul à Blancheville ». Ainsi, chaque jour, à l’heure du thé, il est autorisé à entrer dans la maison au bord de la falaise et d’y passer du temps avec Annabel. Ces moments, d’abord de simples conversations ou de courtes tentatives musicales, se transforment en balades à vélo ou à pied. Quelques heures passées dans la nature à se familiariser avec le paysage des environs. Pourtant, malgré une certaine tendresse entre les deux personnages, Annabel demeure inaccessible. Et puis, un beau jour, une Bentley noire apparaît – et, avec elle, le début des problèmes.

Arrive Allan, le compagnon de la jeune femme. Très sûr de lui, élégamment habillé, et pourtant rustre dans son attitude. Très vite, l’éloignement : Annabel n’adresse plus la parole à Michael, disparaît de son quotidien, et ce dernier s’effondre. Le manque s’installe, la douleur de ne plus voir l’être aimé. Pire : la jalousie et la colère prennent le dessus, surtout en réalisant qu’Allan a l’alcool mauvais, au point de se montrer colérique et même violent avec Annabel. Mais que faire ? Comment venir en aide à la jeune femme ? A-t-il même le droit de s’immiscer dans cette relation, lui qui la connaît depuis si peu de temps ?

Dès les premières pages, un mal-être saisit à la lecture. Les indices qui parsèment le début de ce court roman laissent entrevoir une sombre conclusion. Et ainsi, pas de place à la surprise : seulement une terrible réalité qui était tout bonnement inévitable – autant pour Annabel que pour le narrateur.

Hoai Huong Nguyen nous plonge dans un court récit éprouvant, bien qu’emprunt d’une certaine forme de douceur. On y lit le premier amour d’un jeune homme au bord de l’âge adulte, fasciné par une femme à la beauté diaphane. On y lit la bienveillance de l’amour, mais aussi les déchirements qu’il peut créer, autant en soi que vis-à-vis de l’autre. On y lit aussi la violence, l’inexplicable présence d’un sentiment haineux mêlé à l’amour, et la relation toxique et presque chimérique qui en découle.

Outre les émotions ressenties par Michael, qui assiste à toutes ces scènes d’intimité d’une dureté inouïe, Tendres Ténèbres lève le voile sur les réalités d’un scénario connu de tous : celui d’un partenaire au comportement abusif, celui d’une relation à laquelle on tente d’échapper mais qui finit toujours par nous rattrapper, celui d’une dépendance affective destructurante. Celui d’un féminicide, comme tant d’autres avant. « Malgré la fureur, les crises, ces deux-là s’aimaient avec une passion incompréhensible. » La plume de l’autrice est impeccable, permettant au récit de couler sans hoquet ou moment d’hésitation. C’est un récit chargé de mystique et d’émotion, de noirceur et de vérité. Une lecture nécessaire.