Tendres Ténèbres

C'est dans les années 1950, à Blancheville, près de la baie de Somme, que Michel obtient son baccalauréat. Du sommet de l'orgue de l'église, il est séduit par Annabel, une femme anglo-vietnamienne de noble lignage, magnifique et mystérieuse. Intrigué par la nouvelle locataire de la "maison de la falaise" - une demeure locale réputée hantée -, Michel assiste les déménageurs à livrer un piano à sa porte.

Par des échanges et des promenades, des confidences et des anecdotes, Michel et Annabel explorent ensemble les terrains et les falaises de Blancheville... jusqu'à ce qu'une Bentley noire apparaisse sur les chemins poussiéreux du littoral. Pour Michel, cet été qui s'amorce sera plein de merveilles mais aussi de dangers.