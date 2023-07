Plagiat ! Réédition soignée d'un petit bijou des années 80

Problème ? Ces toiles ne sont que des copies de celles sur lesquelles Van Meer travaillait depuis de longs mois. Le peintre va alors tout tenter pour démontrer qu'il a été victime de plagiat. Au risque de tout perdre, jusqu'à la raison.

Jolie mise en abyme, Plagiat ! n'est pas réellement une œuvre originale, mais la réédition largement augmentée par les éditions Anspach d'un album paru en 1989 aux Humanoïdes Associés, sur un scénario de Schuiten & Peerers, mis en images par Alain Goffin. Ce projet, à l'origine imaginé pour Casterman mais décliné par l'éditeur, a connu un large succès public, couronné notamment par le Grand Prix RTL de la BD, à la fin des années 80.

Nouvel encrage, nouvelle typo

Le temps passant, quand les auteurs se sont mis à rêver d'une nouvelle édition, les planches originales n'étaient plus disponibles : la plupart d'entre elles avaient en effet été vendues à des collectionneurs. Alain Goffin, parvenu à l'âge de la retraite, a pris le temps de retracer toutes les planches et de corriger les détails qui le frustraient dans la première édition. Nouvel encrage, nouvelles couleurs, sans parler d'un riche cahier documentaire : Plagiat ! a fait peau neuve et c'est un bel objet.

Les effest d'ombre et de lumière ont cédé la place à des à-plats plus tranchés, le trait est encore plus marqué que dans l'original... Un seul aspect n'a pas gagné au change : la typo, désormais informatisée et aseptisée, enlève une partie de sa texture et de sa patte au récit, mais j'imagine que c'est un choix mûrement réfléchi, pour renforcer la lisibilité , sans trop se soucier de perdre en... spontanéité.

Première édition

Nouvelles édition 2023

La Belgique de la fin des années 80

Plaisir très personnel, évidemment, j'ai reconnu dans ce titre des personnalités qui étaient au cœur du petit milieu culturel bruxellois des années 80. Ainsi le personnage de Chris Van Meer emprunte les traits de Jean-Louis Sbille, comédien qui animait Cargo de Nuit, l'émission culturelle phare de la RTBF (grâce à laquelle j'ai découvert, ado, l'univers des Cités Obscures ou encore les photos de Marie-Françoise Plissart, qui signe celles du cahier documentaire original de l'album). On reconnaît aussi les traits d'un Philippe Geluck encore jeune derrière ceux d'un journaliste représenté dans l'album, mais aussi le Palais de Justice de Bruxelles, la villa Dirickz ou encore le Centre Pompidou...

Si la ligne claire de Goffin est aussi marquée que remarquable, c'est surtout l'esthétique d'une décennie qui ressort : les visages féminins de profil, les chemises à motif géométriques, les vestes épaulées et les coiffures soigneusement laquées... Le temps passant, ces éléments datés nourriront la nostalgie chez les uns ou, chez d'autres, le goût pour le kitsch pop aux couleurs tranchées qui faisait fureur à l'époque.

Une histoire vraiment fausse

« Cette histoire est entièrement vraie, puisque je l'ai imaginée d'un bout à l'autre » écrivait Boris Vian. C'est aussi le cas de cette rocambolesque histoire d'artiste pillé qui s'invente une seconde vie, puisqu'elle s'appuie sur l'anecdote véridique vécue par un peintre belge, Stefan De Jaeger. Son travail graphique, à partir de Polaroïds, avait été purement et simplement imité par... David Hockney en personne.

Comment prouver qu'il s'agit d'un plagiat quand on n'est qu'un simple peintre ? Et est-ce possible, à partir du moment où le plagiaire est cent fois plus connu que celui dont il reprend les recherches visuelles ? De ces questions, les auteurs de La Fièvre d'Urbicande ont fait surgir cet impressionnant Plagiat !, dont l'intrigue, étonnamment, semble avoir à son tour inspiré « Un coup de maître », long-métrage de Rémi Bezançon, qui sortira cet été sur les écrans.

Le personnage incarné par Bouli Lanners à l'écran est-il un plagiat du Chris Van Meer, lui-même dérive de la vie de Stefan De Jaeger ? Il ne serait plus alors question d'une simple mise en abyme, mais d'un remake à répétition de l'arroseur arrosé.