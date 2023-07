Quatre frères pour moi : quand famille recomposée rime avec beaux gosses

Voilà qu’Ito apprend qu’elle doit quitter ses amis de toujours pour déménager dans une nouvelle ville. Elle n’est pas enchantée, mais maintenant que sa mère a trouvé un mari, elle pourra enfin avoir ce dont elle a toujours rêvé : deux parents qui prennent soin d’elle dans un foyer harmonieux. Mais sa mère a oublié un détail. Le nouveau mari a déjà quatre fils. Ito se retrouve grande sœur du jour au lendemain ! Quatre ados et une fille sous le même toit, ce n’est pas du gâteau. Pas sûr qu’Ito soit toujours à la hauteur…

Surtout que ces garçons sont loin d’être indifférents à la question. L’aîné, Gen, a décidé de la battre froid et de la remettre à sa place en permanence. Mais le second est adorable et ne cesse de lui venir en aide. Quant au cadet, il est terriblement timide et ne sort plus de sa chambre. Et il y a encore le petit dernier qui met toutes les filles dans sa poche avec son charme solaire.

Une fratrie agitée

On retrouve dans ce manga la joie des familles nombreuses. Le chaos permanent, les opinions divergentes, la répartition des tâches ménagères, et l’amour inconditionnel, tout y est. Le train du récit est rondement mené par une héroïne pleine d’énergie, amusante et maladroite, qui rappelle un peu celle de Skip and Loafer. Les frères ont une alchimie bien construite entre eux, ils se taquinent souvent et se connaissent jusqu’au bout des ongles.

Leurs personnalités que tout oppose les fait se compléter et former, à eux quatre, le petit frère attentionné dont Ito a besoin pour s’adapter à sa nouvelle vie. Mais puisque leur nouvelle grande sœur vient rompre l’équilibre qu’ils avaient créé, il faut s’attendre au chaos dans la maison…

Au milieu de ce tourbillon d’émotions, les parents ne savent plus trop où se mettre. Ils sont tous les deux absorbés dans leur petit couple naissant et assez tête en l’air. Même s’ils servent un peu de prétexte à ce qu’Ito se rapproche de ses frères, ils apportent leur lot de scènes comiques pour notre plus grand plaisir.

Votre dose de bonne humeur et d’ambiguïté

Cette comédie familiale prend rapidement une tournure de romance… Après tout, avec quatre garçons qui traînent torse nu sous son toit, il y a de quoi faire tourner Ito en bourrique. Leurs looks bien marqués et la diversité de leurs attitudes face à l’arrivée d’Ito donnent à Quatre frères pour moi une aura de harem romantique. Gen, le plus proche en âge de l’héroïne, avec ses yeux perçants et sa petite boucle d’oreille, vient immédiatement prendre sa place de love interest principal. Malgré tout, les chapitres sont parsemés de petites scènes craquantes se centrant sur chacun des garçons et d’indices pour apprendre à mieux les connaître.

Une foule de choses reste à découvrir : la façon dont Gen et Ito vont se comporter au sein de leur classe au lycée, si Shû sortira un jour de sa chambre, et comment ces cinq ados livrés à eux-mêmes vont gérer la maison en l’absence des parents… Mais ce premier tome seul est déjà plein de rires, de tendresse et d’émotion, diffusant une bonne humeur communicative.

Série en cours avec neuf tomes parus au Japon, ce shôjo décalé mais résolument feel good vous donnera envie, à vous aussi, d’une famille nombreuse.