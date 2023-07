Craig Johnson : dans la gueule du loup

Bénéficiant de quelques appuis locaux tout ce qu’il y a de plus officieux, il finit par fausser compagnie aux autorités mexicaines et à prendre le large avec un vieil aveugle et son neveu pour poursuivre son voyage afin de répondre à une « invitation » en forme de défi qui lui a été envoyée par Tomàs Bidarte, un trafiquant de drogues, un fou violent, un assassin sans état d’âme sauf peut être le plaisir et le sentiment de puissance dans les instants les plus aigus. Une invitation très particulière.

Une simple carte postale lui intimant de le rejoindre par une injonction unique et impérieuse : « Venez » ! Une invitation que le shérif n’aurait certes pas acceptée si Caddy, sa fille, la prunelle de ses yeux, n’avait pas été enlevée par ce dangereux truand qui avait ainsi trouvé la corde sensible pour, enfin, se venger du shérif ! Une injonction, un chantage, un rendez-vous avec la mort assuré car, au Mexique, Longmire n’aura aucun support officiel pour traquer Bidarte et sauver sa fille quitte à, lui, y laisser sa peau.

Une invitation à se jeter dans la gueule du loup.

Avec pour tout horizon, la promesse d’affronter un gang sur-armé, constitué de repris de justice sans foi ni loi, asservis à un chef dont l’autorité est assise sur la terreur qu’inspirent à ses hommes les colères meurtrières au moindre faux pas.

Aux portes d’une région désertique, Longmire s’embarque dans une aventure folle avec pour compagnons un vieil aveugle, un jeune indien mi-apache, mi-tarahumara, une sorcière tatouée, un ancien docteur et une « cadillac décapotable, d’un rose invraisemblable »…

Pour seuls indices, le paysage qui apparaît au recto de la carte postale, qui l’a invité à ce voyage en enfer.

Mais « pour sauver [sa] fille, [il serait] prêt à faire l’aller-retour jusqu’en enfer, sans reprendre son souffle » ; Et il faut reconnaître qu’il ne va pas être déçu !!!…

Nous voilà donc partis avec le fameux shérif pour un roman rocambolesque plein de rebondissements et de surprises sauf … peut-être…bien sûr ... en ce qui concerne la conclusion !

Je vous avais laissé avec un suspense intenable à la fin de ma chronique relative au tome précédent des enquêtes du shérif : il n’est pas totalement indispensable d’avoir lu Western Star pour se lancer dans la lecture de cet épisode. Mais, même si Craig Johnson ne manque aucune occasion de placer quelques rappels indispensables à la bonne évaluation du conflit mortel qui oppose les deux figures monumentales du Bien (Longmire) et du mal (Bidarte) jusqu’à l’apothéose, de mon point de vue, cela reste cependant préférable, car cet enchaînement contribue à donner du corps à l’ambiance générale dans laquelle se déroule cet épisode.

D’ailleurs, je pense que, d’une manière générale, il est intéresant de lire tous ces livres dans leur ordre de parution pour apprécier le travail de construction de son héros par Craig Johnson : cette fabrication progressive de ce colosse qui ne manque pas de faiblesses et de sensibilité mais qui ne regrette jamais la naïveté dont il fait parfois preuve à l’égard de certains personnages qui croisent sa route même quand il voit certaines de ses généreuses décisions se retourner contre lui. Tout en restant ce monument inflexible et obstiné dédié au droit et à la justivce. Fut-elle parfois expéditive (mais c’est quand il est vraiment énervé…).

De plus, je trouve que, compte tenu du choix narratif de l’auteur (du genre « seul contre tous » dans cet opus), le risque existe de ressentir un peu de lassitude voire de « too much is too much » (moi-même, qui suis un inconditionnel sans faille, résolu et définitif, n’y ai pas échappé à certains moments) malgré la patte magique de l’auteur qui parvient à nous convaincre que l’impossible n’existe pas grâce à une maîtrise étonnante du récit, de la narration et une prise de possession totale de tous les détails pérphériques à l’histoire.

Alors, face à ce risque qui pourrait dérouter voir rebuter le lecteur découvrant cet univers, avoir déjà fait largement connaissance avec Walt Longmire dans d’autres romans est assurément un levier pour admettre toutes les dimensions du personnage. Et la citation du Los Angeles Times l’exprime parfaitement qui dit : « Craig Johnson est un observateur de la nature humaine. Walt Longmire est fort mais faillible ». Je crois, là, qu’on pourrait, sans crainte de se tromper, inverser les noms dans cette appréciation…

Ce qui est sûr, c’est que ce livre est une plongée effarante dans la violence gratuite et la folie humaine dont il est toujours sidérant de constater la capacité à inventer toujours pire. Dur de trouver le contre-poison dans ces conditions-là. Ce à quoi s’attachent pourtant des personnages secondaires qui contribuent à porter cet optimisme général que dégage aussi bien le personnage principal que son auteur.

Alors, sans hésitation, rentrez dans le grand bassin : même si ce n’est pas le meilleur parut jusqu’à présent, vous ne serez globalement pas déçus.