Faire les sucres de Fanny Britt

Marion avait épousé Adam Dumont mais ils n’avaient jamais trouvé le temps de faire des enfants ensemble alors que Adam avait eu, avec sa première femme Sarah, Félix et Adèle. Des enfants avec lesquels il entretenait des relations particulièrement compliquées, surtout avec sa fille, car il avait été trop longtemps et trop souvent loin de la maison familiale pour s’occuper d’eux, trop pris par les restaurants qu’il avait ouverts au fur et à mesure de ses succès culinaires et de la croissance vertigineuse de sa réputation. Réputation qui lui avait valu de prendre la responsabilité d’une émission sur une chaîne de télévision qui l’accaparait encore un peu plus, si cela était encore possible.

Les années passant, la complicité entre eux n’avait eu d’autre choix que de prendre fait et acte de ces vies devenues un peu parallèles au fil des anniversaires de ce remariage.

Marion et Adam ont cependant trouvé le temps de prendre quelques jours de vacances avec un couple d’amis sur une plage de la côte est des États-Unis.

C’est au cours d’un de ces après-midi que le drame est survenu : encouragé par Simon et malgré son manque total d’affinité pour cet exercice, Adam avait accepté une sortie de surf. Sauf que Adam n'avait pas une maîtrise suffisante de son engin pour faire face à un gros imprévu : quand un jeune garçon est apparu dans la trajectoire de sa planche, Adam n’a pas eu les bons réflexes et a brutalement heurté la mère du petit avant de tomber à l’eau et de boire un gros bouillon ! Au point d’avoir eu l’impression de mourir. Mais surtout, il avait vu le genou tordu de la jeune femme et la douleur sur son visage.

Profondément choqué, traumatisé , atteint psychologiquement par l’accident qu’il a provoqué et la responsabilité qui lui revient, Adam plonge dans une lente descente aux Enfers qui l’incite à se replier sur lui-même, à rechercher toujours un peu plus d’isolement, un peu moins d’artifice dans sa vie, au point de se lancer dans un projet fou : acheter une érablière pour produire son propre sirop qu’il intégrera à sa cuisine. Une décision prise en solitaire, sur un coup de tête, sans en référer à Marion, comme s’il n’existait plus, pour lui, d’autre planche de salut afin de ne pas sombrer. En retrouvant les vraies valeurs de la Terre.

Sans aucun doute, ce roman d’outre-Atlantique fleure bon les sucres, les couleurs de l’été indien et ce sirop dont le seul nom me fait saliver tant il fait remonter en moi de souvenirs ébahis de jeune français parti faire des études au Québec et découvrant ce nectar et toutes se déclinaisons jusqu’à la tire chaude lentement versée sur des cacahouètes artistiquement déposées sur la neige remplissant un chéneau ! Avec de telles doses de calories, le thermomètre peut bien descendre encore de quelques degrés.

Et c’est un peu ce qui m’a manqué, dans ce roman : tout ce que les premières scènes, des premières pages, laissaient entrevoir ! Une activité familiale, une tradition, une sorte de communion intergénérationnelle qui m’avaient permis de me replonger dans ces images d’Épinal avec, en fond visuel, un pays recouvert de neiges et de forêts d’érables.

C’est un peu ce que je pensais trouver derrière ce titre accrocheur.

Fanny Britt a fait un autre choix. Elle nous entraîne dans des sagas familiales compliquées par les inévitables relations conflictuelles que la famille sait si bien organiser et faire durer en jouant des sensibilités de chacun, des non-dits et des trop dits, des espoirs des parents, des envies des enfants, des caractères de chacun, du hasard et du temps qui s’y entendent pour, comme des larrons en foire, remettre de l’huile sur le feu.

À partir de l’élément déclenchant qu’est cet accident, finalement mineur comme un battement d’aile du papillon, les tempêtes et ouragans vont pouvoir se déchaîner et faire leur office : mettre à mal tout un ordre établi de certitudes fragiles qui n’était pas bâti pour leur résister. Des caractères trempés vont soudainement s’ébrécher. La routine bien huilée s’emballer. Des riens deviennent d’obsédants tracas. Des falaises s’élèvent où ne poussaient que des plages de sable fin ! « Ne désirer que le bonheur des autres » cesse d’être le leitmotiv de toute une vie !

Fanny Britt malmène ses personnages qui, soudainement désorientés, déstabilisés, se prennent les pieds dans le tapis, s’affranchissent des conventions si soigneusement respectées sinon vénérées jusqu’alors. En fait, seuls ceux qui étaient déjà dans le refus, la contestation, la prise de liberté inconditionnelle et individuelle semblent inaccessibles à la tourmente.

Et l’autrice semble prendre un malin plaisir à multiplier les déchirures qui écorchent les uns et les autres. « Je t’aime, moi non plus » : du grand classique ! Comme si la jeune femme accidentée, telle une sorcière, avait jeté un sort à ces gens riches du Québec pour leur faire payer la douleur et la souffrance qui l’avaient accablée, elle, la simple petite Américaine dont la plus grosse fortune résidait dans l’amour de son frère et de sa mère !

S’ensuit un enchaînement sans heurt de rebondissements qui, presque comme des évidences, presque prévisibles, se succèdent inexorablement. Avec, en plus, un petit excès de larmes…

Et, pour moi, un déficit d’érables, d’érablières, de sève, de bois, de fourneaux, de sirop doré et ambré ! Juste des états d’âmes tourmentées de gens riches que les sucres n’ont pas le pouvoir d’adoucir. Et qui ne se soucient pas vraiment de ce qui s’écroule autour d’eux. À cause d’eux.

Un peu décevant.