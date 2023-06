Les sept maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid adapté par Netflix

Boris Vian était un grand féru de littérature américaine. Son livre, Et on tuera tous les affreux, vision fantasmée d’un Los Angeles des années 50, a été adapté, non en cinéma ou en série, mais en jeu vidéo. On y retrouvera l’esprit du pastiche de roman noir américain : mystère, humour et l’atmosphère d'une Cité des Anges sublimée par des auteurs comme James Ellroy.