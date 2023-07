Carole : deux frères en quête d'une mémoire impossible

Le génocide arménien reste une des pommes de discorde entre le pouvoir turc actuel et la communauté internationale. Ce roman graphique - longuement intitulé Carole : Ce que nous laissons derrière nous - permet de mieux réaliser non pas l'ampleur du drame vécu par les Arméniens décimés, mais la place centrale que l'exil peut occuper dans les histoires familiales.

Deux générations après le départ de leur grand-parents de Turquie, deux frères, Clément et Simon, cherchent à mieux comprendre ce qui s'est joué en 1955, juste avant le départ de leurs grands-parents d'Istanbul. Le grand-père jouait alors au basket, et la grand-mère avait donné naissance à une première fille, Carole, qui n'a vécu que quelques semaines... La tombe doit encore exister, quelque part, dans un cimetière arménien. C'est un excellent point de départ pour partir à la rencontre du passé de la famille.

Impasses, demi-tours et interrogations

La première vertu de cet épais album de 224 pages est de permettre aux lecteurs de glisser progressivement de la quête d'une tombe bien concrète à l'exploration infinie de la mémoire et de la façon dont elle est tisse l'histoire des générations qui viendront. Loin d'être un traumatisme, l'exil des grands-parents semble avoir servi de pierre angulaire à l'édification de leur couple. Ce que les deux partagent, c'est moins une pierre tombale et un deuil que le souvenir d'une jeunesse insouciante et enracinée dans un pays adoré.

De même, Robin et Clément auront à la fin de l'album trouvé non pas la sépulture qu'ils cherchaient mais vécu étape après étape la quête de ce Graal introuvable — peut-être même inexistant —, sondant leur propre passé, et revisitant les nombreux dialogues avec leur mère et avec ses parents, pour trouver le fil ténu qui leur permet de ravauder la mémoire familiale effilochée.

De belles images, de profondes questions

Et, c'est là la magie de la narration, arrivés au bout de la lecture, les lecteurs eux aussi auront effectué un long voyage, à travers les âges et les générations, les pays et les innombrables questions, un périple qui passe — inévitablement — par le deuil des réponses simples, préférant, dans une démarche proche de la psychanalyse, comprendre pourquoi on se pose les questions plutôt que d'y apporter des réponses définitives.

Et le récit met en lumière — une très belle lumière, il faut le souligner, chaude et aveuglante, comme celle de la baie du Bosphore — les forces familiales qui ont survécu aux épreuves : l'amour des grands-parents, leur complicité et, deux générations plus tard, celle qui unit les deux frères, Robin et Clément, malgré leurs différences de surface. Un voyage réparateur, donc, au bout du compte. Et fondateur, dans tous les sens du terme.