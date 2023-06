Au bonheur des livres : qu'est-ce qui fait un écrivain ?

La mémoire d’hier, d’une famille, d’une nation, comme Jordan Mechner qui raconte trois exils : le sien, celui de son père de l’Autriche juste avant l’Anschluss, et du grand-père, chassé durant la guerre de 14... Sakura, 8 ans, se souvient de sa mère disparue trois ans plus tôt. Avec sa grand-mère maternelle, le temps d’un printemps, elle en apprend plus sur ses aînés, entre douceur et douleur.