Le Yark : un conte monstrueusement amusant

Ô oui, le Yark adore les enfants ! De petits os qui croustillent, une chair tendre et juteuse, et un goût… indescriptible. Il n’y a rien de mieux pour se farcir la panse qu’un gamin tout frais. Mais le Yark a un gros problème : il ne peut manger – et digérer – que les enfants sages comme des images. Autrement, son estomac lui fait de grosses misères… « Les menteurs lui donnent mal au cœur, les sauvageons des boutons et les chenapans lui gâtent les dents. Quant aux petits sadiques, ils lui refilent la colique. Déplorable faiblesse digestive ! » Qu’à cela ne tienne : le Yark file jusqu’à la maison du Père Noël, avec une mission claire en tête. Celle de lui dérober la liste des enfants sages, et enfin aller manger un repas bien mérité. Et bien que la mission en elle-même est plus facile à imaginer qu’à réaliser, le bon gros monstre arrive à s’en tirer.

Premier prénom sur la liste : Charlotte.

Que le festin commence !

Du moins, c’est ce qu’espère le Yark… sans savoir que le chemin jusqu’à un estomac bien rempli et sans problème digestif est un chemin semé d’embûches. Surtout lorsqu’il se retrouve nez à nez avec la petite Madeleine. Toute douce, gentille et polie, la gamine est si attendrissante que le vilain monstre ne parvient pas à la manger toute crue. Impossible, devant tant de gentillesse, de sortir les crocs… Débute alors une amitié saugrenue entre une petite fille et son monstre géant.

L’auteur nous régale avec une plume époustouflante et mélodieuse. À la limite de la poésie, le texte est ponctué de rimes qui donnent systématiquement le sourire. Ça coule comme de l’eau, c’est limpide – et c’est surtout audacieux. En plus de proposer une histoire originale, à la limite d’une leçon de morale pour les enfants trop sages, Bertrand Santini s’amuse avec des personnages hauts en couleurs et une belle histoire. Parfois cinglante, Le Yark est surtout un conte qui sait se montrer tendre – avec un monstre capable de beaucoup de douceur, malgré des instincts de mangeur d’enfants…

Enfin, pour accompagner la prose de Bertrand Santini, les illustrations de Laurent Gapaillard offrent une dimension toute autre à ce récit. Le jeu sur les textures est un délice, tout comme les traits plus ou moins épais donnent forme à un monstre immense et poilu, loin d’être aussi terrible qu’on l’imagine… Pourtant demeure une certaine sombreté au tout. De quoi proposer une ambiance très particulière, à la fois légère et inquiétante, qui permet de se poser des questions qu’on aurait peut-être ignoré autrement. Ainsi, ce conte pour enfant devient une lecture toute aussi intéressante et jouissive pour les adultes, qui sauront se délecter de paysages riches et originaux agissant comme une merveilleuse toile de fond pour porter les mésaventures du Yark.