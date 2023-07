9e édition du prix "Envoyé par La Poste"

PEPLP23 – Dans les années 90, à Belleville, se déroule le récit captivant de Naëlle. Chez sa Grand-Maman, dans la cité HLM de la rue Piat, elle revêt des robes à col Claudine, apprend l'usage de l'expression "les intempéries" plutôt que "un temps de merde", et s'arrête quotidiennement devant le restaurant chinois de Mme Ah, où des canards décapités sont exposés.

À la Porte de Montreuil, chez Jeanne, sa mère infirmière, libre et bohème, abonnée aux huissiers, les repas se composent de Banania et de biscottes, le tourne-disque tourne en boucle avec les Jackson Five à fond. Entre ces deux mondes, Naëlle, accompagnée de ses frères et sœurs, effectue des allers-retours, grandit, pose des questions sans obtenir de réponses, rencontre des hommes qui ne sont jamais à la hauteur, tombe amoureuse de Gustave et de ses yeux verts ainsi que de ses nouvelles Nike, et devient mère à l'âge de 19 ans. Les éclats de rire et les silences persistent. Le drame semble guetter son heure...

C'est dans ce premier roman bouleversant que "Mon petit" nous entraîne dans les rues de Belleville, suivant le rythme frénétique d'une jeune fille déterminée à vivre plus intensément que les autres, sans se douter que parfois, l'avenir vous coupe les jambes...