Marche ou rêve : confession d’un homme fatigué d’être assis

« Les jambes argileuses, échasses branlantes, les mains fainéantes, les bras paresseux, les muscles démissionnaires, mes parents avaient signé le bon de livraison à la maternité sans vérifier la conformité de la marchandise. » Chaque jour, le voici de plus en plus limité dans ses gestes, au point de complètement parasiter son quotidien. Difficile de se montrer positif, alors qu’il se sait à la marge d’une existence auquel il n’aura jamais accès.

En tant qu’invalide, il est constamment de l’autre côté du miroir. Même si ses amis font tout pour le maintenir à flot – notamment avec des petites sorties de temps en temps autour d’un verre –, la vie finit toujours par le rappeler à l’ordre. Il est différent, c’est comme ça – autant s’y faire. Comme le protagoniste l’explique : « La myopathie avait des impératifs contre lesquels on ne pouvait rien ».

Jusqu’au jour où est évoquée l’arrivée d’un protocole thérapeutique. Une injection, une fois par semaine, réalisée par une infirmière à domicile. Encore en phase d’expérimentation, mais déjà quelques résultats prometteurs. Bien entendu, on lui annonce d’emblée qu’il ne faut pas espérer de miracles ; mais la promesse d’une vie meilleure est trop belle. Alors il accepte. Se lance dans cette aventure qui, avec un peu de chance, l’aidera à combattre cette ignoble maladie… et qui sait ? Peut-être un jour aura-t-il la possibilité de marcher – à défaut de rêver.

Personne ne sait ce que c’est vraiment, une maladie invalidante. On en a tous une idée, même vague, oui… On s’est tous déjà dit en croisant quelqu’un dans un fauteuil : « J’espère que ça ne m’arrivera jamais », avant de passer notre chemin et d’oublier cette rencontre la minute suivante. Or, avec ce roman, Ferdinand Laignier-Colonna nous oblige à regarder la vérité en face. À ressentir chaque frein, chaque obstacle du quotidien. Être invalide, c’est évoluer avec un corps qui nous refuse à longueur de journée de nous laisser vivre comme on l’entend.

Qui nous dit non, constamment – qui épuise, qui tire vers le bas avec une jouissance non dissimulée. La réalité est harassante, déstructurante, monstrueuse de cruauté. Et rien n’y fait : on souffre pendant que le monde continue de tourner, insensible. C’est exactement cette réalité que l’auteur propose de découvrir avec son roman.

Un peu plus de 200 pages sont ainsi dédiées à cette existence meurtrie et dévorée à petits coups de crocs par la myopathie. Pourtant, loin d’un texte larmoyant où s'enchaînent des paragraphes entiers de complainte, Ferdinand Laignier-Colonna table sur un humour plein d’esprit. Entre jeux de mots et moments de grande lucidité, l’auteur s’attaque à toutes les difficultés qui résultent d’un corps comme celui du protagoniste. Il pique là où ça fait mal, met en avant les limitations, la douleur, les mésententes, le tout sans jamais faire de concession.

C’est cette honnêteté qui touche en plein cœur, permettant de prendre conscience du manque de bienveillance dont nous pouvons faire preuve. Une cage d’escaliers, un trottoir trop étroit, un sentier jonché de cailloux… ne représentent en rien un obstacle pour une personne valide. Mais Marche ou rêve donne l’occasion de comprendre qu’un petit rien peut rapidement devenir un énorme problème. Outre la leçon d’humanité, la plume clairvoyante et sincère de Ferdinand Laignier-Colonna ne pourra que convaincre de se lancer dans la lecture de ce roman.