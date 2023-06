Le Club des Cinq prochainement adapté en série par le réalisateur de Drive

Winding Refn a gagné une reconnaissance internationale grâce à son film Drive (2011) qui a remporté le prix de la mise en scène au Festival de Cannes 2011. Il s’était précédemment fait connaître pour la trilogie Pusher (1996-2005) sur le monde du crime à Copenhague, ainsi que pour Bronson (2008), biopic sur le prisonnier britannique Charles Bronson, avec Tom Hardy dans le rôle principal.

Après Drive, Winding Refn réalise Only God Forgives (2013) et The Neon Demon (2016), qui divisent les critiques pour leur violence graphique et leur style visuel exubérant, mais confirment son statut d’artiste audacieux et provocateur. Le Danois est également à l’origine de la série Too Old to Die Young pour Amazon Prime Video en 2019.

« Toute ma vie, j’ai lutté farouchement pour rester un enfant avide d’aventures. En réimaginant Le Club des cinq, je préserve cette notion en donnant vie à ces histoires emblématiques pour un nouveau public, en instillant l’attrait et l’enchantement indéfinissables de l’enfance pour les générations actuelles et futures. » déclare-t-il dans un communiqué diffusé par Deadline, à l'origine de l'information.

Patricia Hidalgo, directrice de BBC Children, ajoute : « Ces histoires sont appréciées dans le monde entier et réunir les familles est un élément clé de notre stratégie »

L’adaptation sera produite par Moonage Pictures et byNWR Originals, plateforme de diffusion de films en ligne créée par Winding Refn, et BBC Studio se chargera de la distribution. Matthew Read qui a déjà travaillé avec le Danois sur Only God Forgives et The Neon Demon écrira l’épisode 1, suivi de Priya K Dosanjh pour le second volet. Le scénario du troisième long métrage naîtra sous la plume de Matthew Bouch et encore une fois, de Matthew Read.

Cinq enfants iconiques

La série du Club des Cinq est composée de 21 livres, tous écrits par la Britannique Enid Blyton. Sa première parution a lieu en 1942 avec Le Club des Cinq et le trésor de l’île. Le dernier tome, Le Club des Cinq et le Billet d’une livre, est publié en 1963.

Les personnages principaux, Julian, Dick, Anne, Georgina et le chien Timmy, résolvent des énigmes et déjouent des complots criminels, sans la présence des adultes. Même si ces livres ont été écrits au XXe siècle, ils conservent leur popularité.

En 2019, Hachette Jeunesse republie le premier tome de la saga pour la collection Bibliothèque Verte, avec une traduction de Rosalind Elland-Goldsmith. Il se vend à plus de 230.000 exemplaires (donnée Edistat), attestant d’un succès qui ne s’émousse pas. Même 81 ans plus tard...

Nicholas Winding Refn n’est pas le premier à adapter sur grands écrans les aventures de ceux qui, comme lui, restent d'éternels enfants. En ne citant que certaines œuvres du XXIe siècle ; en 2008 Famous 5 : On The Case (Le Club des cinq : Nouvelles Enquêtes) redonne vie à la bande sur petit écran. De 2012 à 2018, l’Allemand Mike Marzuk réalise une série de 4 films à ce sujet. Mais il y a fort à parier qu’avec Nicholas Winding Refn, l’atmosphère sera un peu moins légère…

