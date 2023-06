La chambre de Warren de Jérémie Moreau

Jérémie Moreau, bien connu des amateurs de bandes dessinées, livre avec La chambre de Warren son premier album jeunesse ; il inaugure par la même occasion la collection Ronces qu’il dirige et qui sera consacrée à des récits pour la jeunesse en prise à des préoccupations écologiques.

Sans être moralisatrice, cette histoire engage en effet à être attentif à la nature, aux manifestations de la terre et aux dérèglements catastrophiques inhérents à l’incapacité à prendre en considération les dérèglements observés. Pour ce faire, Jérémie Moreau prend le Dieu Pan comme figure métaphorique de cette nature meurtrie dont la tristesse se meut en une colère terrible que l’on ne peut apaiser qu’en retrouvant la mélodie jouée d’ordinaire par la divinité mi-homme mi-chèvre.

Mais au-delà de ces thématiques environnementales, l’auteur aborde aussi l’accueil de l’autre, la générosité et le vivre ensemble. Il apporte un beau pied de nez aux scénarios ordinaires notamment lorsque les parents de l’enfant, découvrant la faune habitant désormais la chambre de leur progéniture, croient immédiatement les explications de Warren et l’encouragent même à continuer. Les fourmis, ours, chauve-souris ou autres ânes se trouvent vite rejoints par la flore sylvicole : cette chambre devient vite une arche de Noé bigarrée et le souffle du dragon se substitue dès lors au déluge annoncé.

Les images, réalisées en couleurs directes, proposant des tons doux et peu saturés, apportent beaucoup de douceur dans cet univers bienveillant où le garçon continue d’évoluer en pyjama (après tout, on est dans sa chambre à coucher !). Moins réaliste qu’à l’ordinaire, Moreau développe des physionomies à grosses tête faisant penser aux premières expérimentations d’Olivier Schrauwen et qui plongent immédiatement l’histoire dans la féérie des contes enfantins.

La chambre de Warren est un beau livre qui nous emporte dans une fable écologique et singulière.