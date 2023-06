EVOL : détruire le monde pour s’affirmer

La ville est pleine de déchets, le monde est en guerre… Mais les superhéros ne s’occupent que d’assassiner les opposants au maire. Leurs prestigieux pouvoirs héréditaires sont mis systématiquement au service du gouvernement. Deux filles et un garçon ont tenté de fuir ce quotidien sinistre. Ils se réveillent de leur tentative de suicide en ayant intégré un nouvel enfer : un asile psychiatrique.

Entre deux tours de garde dans leur cellule, ils se rendent compte qu’ils ont développé des pouvoirs. L’un peut percer de petits trous avec un doigt, l’autre peut créer une flamme de briquet dans sa paume… Ce n’est pas grand-chose, mais c’est une étincelle. Une étincelle qui signale le début de la rébellion. Ils en ont assez de ce monde pourri, de ses contraintes, de sa haine. Ils vont semer le chaos.

Passer du côté des méchants

Ce qui est certain, c’est que les protagonistes de Evol ne sont pas des gentils. Ils ne pensent qu’à eux et n’hésitent pas à se montrer blessants, même avec leurs proches. Mais ils sont surtout l’incarnation de l’esprit de lassitude de la jeunesse, le flambeau de la rage contre les adultes qui ont rendu ce monde si stérile. Le bien n’existe nulle part. Ce manga qui se lit comme un thriller nous absorbe dans ses pages aussi violentes que captivantes.

Mais bien plus que la satisfaction de voir le mal prendre le dessus, c’est l’aspect profondément psychologique de la série qui la rend si fascinante. On entre en apnée dans la noirceur des personnages, dans leurs secrets, dans leurs remords. Ils ne sont pas forcément ceux que l’on pourrait croire à première vue, et ils ont tout un tas de choses à nous révéler, à leur manière. Avec impertinence et sauvagerie.

Un trait sombre et envoûtant

La ville noire, fantomatique et oppressante où se déroule la série donne l’impression qu’à quelques embranchements près, elle serait notre réalité. On ne peut s’empêcher d’éprouver un petit frisson, et on n’attend rien plus que de voir ce carcan voler en éclats. Mais bien sûr, ce n’est pas si simple. Avec ou sans pouvoirs, des adolescents ne sont que peu de choses face au pouvoir politique, à l’opinion publique et à l’hétéronormativité ambiante.

Bien plus que les dialogues, ce sont ici les non-dits et les magnifiques cases sans texte, découpant les scènes par petits plans figés, qui rendent le traitement de sujets sensibles si pertinent et l’expérience de lecture si immersive. Atsushi Kaneko, mangaka très influencé par les comics, en est à sa cinquième série publiée en français. L’usage presque agressif qu’il fait des aplats noirs et des gros plans nous enferme à l’intérieur de ses dessins, nous fait ressentir toute l’oppression, l’angoisse et la haine qu’éprouvent ses personnages.

Entre la froideur tyrannique de la cité et la rage brûlante des antihéros qui la ravagent, Atsushi Kaneko signe une œuvre sublime et sombrement mémorable. Encore en cours au Japon, EVOL compte cinq volumes à ce jour.