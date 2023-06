La série animée Bergères Guerrières se précise

Comment rendre visible et donner voix à ceux qu’on ne voit et n’entend pas ? Entre récits, révoltes, poésie et politique, cette semaine, La Grande Librairie est au plus près du réel. Quatre livres pour quatre parcours, quatre cheminements intimes et collectifs qui nous obligent et qui nous engagent. Les invités de cette édition hebdomadaire sont Didier Eribon, Nicolas Mathieu, Ariane Ascaride et Mattia Filice.