Noir ! Un corbeau ! Un choucas. Une corneille.

Car ces individus du genre « corvus » sont présents sur tous les continents, représentés par diverses espèces et sous-espèces parfois adaptées à des écosystèmes spécifiques qu’ils soient ruraux, forestiers, urbains, avec des régimes alimentaires différents, des tailles et des plumages différents, dans des environnements divergents, des statuts de conservation variés…

Thom Van Dooren les a tous côtoyés après avoir été familiarisé à leur présence en Australie où il a, « pour la première fois, éprouvé ce sentiment parfois déconcertant, toujours intrigant, d’être observé par une étrange intelligence ».

Certainement le point de départ de sa prise de conscience de ce « monde en éveil » avec lequel nos interférons à chaque instant et dans lequel « coexiste différentes formes de présence consciente et créative, des êtres ayant leur vision et leurs désirs propres, leur manière d’interroger le monde et d’en être les acteurs ».

Ce sont donc ses propres observations faites sur le terrain au contact permanent avec des scientifiques locaux ou des représentants autochtones (protecteurs ou chasseurs impitoyables selon les situations particulières locales) à Brisbane en Australie, sur l’Île d’Hawaï, dans le port de Rotterdam aux Pays-Bas, dans le désert des Mojaves aux États-Unis ou encore à la Rota sur les îles Mariannes que l’auteur a compilées dans cet ouvrage.

Elles constituent alors le substrat à partir duquel il propose une « réflexion élargie sur la mondialisation et sur l’empreinte croissante du commerce international, sur le changement climatique, sur la colonisation et les luttes qui l’accompagnent en faveur de la souveraineté des peuples autochtones et de l’autonomie locale, sur les modèles bien établis d’urbanisation et de développement économiques marqués par les inégalités et par les militantismes et leurs effets pluriels sur les populations et sur les lieux ». Tout un programme…

Une réflexion basée sur une « éthique multispécifique » qui considère « toute vie, y compris la vie humaine » comme intimement et inéluctablement imbriqué dans « des relations fondamentales et constitutives avec d’autres types d’êtres, vivants ou non ». Il s’éloigne définitivement de la « pensée dominante occidentale selon laquelle il existe une réalité unique » dont l’erreur fondamentale est de ne pas admettre qu’il y a « d’autres façons de penser, de comprendre et d’habiter » le monde et qu’il est nécessaire de les prendre en compte parce qu’elles « participent à sa constitution ».

« Bien faire monde » est le maître-mot pour parvenir à des « mondes épanouis » : une expression qui permet, dans un monde partagé, de faire preuve de cette « considération attentive » qu’il propose d’appliquer dans une relation, une coexistence pacifique (pacifiée par des « relations diplomatiques »), dans un examen des « passés et [des] futurs imaginés qui ont donné lieu à la contestation et qui délimiteront l’élaboration d’autres possibilités ».

Reconnaissant que « chacune des histoires [qu’il] livre ici aurait pu être racontée de bien d’autres façons », il appelle systématiquement à « l’ouverture », au « apprendre à voir avec d’autres », à « l’incertitude » et à « l’humilité », car « il n’existe pas de résultat éthique définitif ou unique : le bien doit être soigneusement fabriqué, dans sa multiplicité, sans relâche ».

C’est donc à partir de cinq expériences de terrain qu’il va étayer sa démarche pour tenter de « faire communauté » avec les corbeaux en prenant en considération « l’héritage » des expériences vécues et évaluer comment, dans un partage des lieux, une certaine « hospitalité » fera apparaître des lueurs de succès et « d’espoir » quand « corvidés et êtres humains imaginent et font advenir certains futurs ».

Cinq expériences qui montrent la diversité des interactions entre humains et corvidés dans leur occupation d’un espace commun ! De la tentative administrative d’éradication aux motifs de potentiels dégâts que les corvidés seraient considérés comme susceptibles de faire (alors que ne se pose surtout pas la question inverse des dégâts causés par l’homme sur les habitats des autres vivants au monde). Jusqu’aux opérations de réimplantation de colonies pour tenter de rétablir un équilibre écologique que leur disparition a fait chavirer au détriment de tous. En passant par des tentatives de protection d’espèces fragiles, menacées par une colonisation récente et opportuniste de milieux où les corbeaux n’étaient pas présents. Ou encore par les réactions de populations autochtones dont le mode de vie est potentiellement compromis par les mesures de protection imposées localement pour assurer une préservation de populations de corvidés menacées de disparition.

À lire: Prix Littéraire 30 Millions d’Amis 2022 : 19 ouvrages en lice

Intelligence de l’homme. Intelligence du Corvidé. Capacité de dialogue diplomatique entre ces espèces en prenant en considération, autant que de besoin et autant que faire se peut, tous les autres vivants, y compris végétaux, avec lesquels il faut tenter de « bien faire monde ».

C’est le leitmotiv de ce livre qui offre une magnifique perspective de cohabitation alors que notre monde, le nez dans la régression de la biodiversité et le dérèglement climatique, a déjà oublié l’éventualité d’un monde d’après que l’épisode Covid avait pu faire sortir des limbes. Alors que, pendant ce temps, tout un tas de dirigeants politiques et économiques mondiaux, avec leur ego démesuré et leurs sbires imbéciles, joue à Monsieur Muscle en tentant de nous impressionner et en voulant nous faire croire que ce sont eux qui ont les plus gros. Avec leurs bombes, leurs guerres, leurs armes, leur soif d’argent et de pouvoir, leur commerce international, et leurs dictatures de tous poils, ils sont en train de préparer au vivant pire que 1984 ou Soleil Vert réunis !

Parmi d’autres, il faut lire ce livre épais et parfois difficile (traduit par Vinciane Despret et Amanda Prat-Giral et conclu par une magnifique nouvelle de Vinciane Despret) pour se réveiller. Parce que les Corbeaux sont un symbole et que ce symbole résume tout ce qu’il faut à tout prix éviter.