Prix Littéraire 30 Millions d’Amis 2022 : 19 ouvrages en lice

Le Prix France-Italie, créé en 2022 par l'association homonyme, récompense chaque année un ouvrage d’histoire de l’art témoignant des liens unissant la France et l’Italie. Pour sa première édition, il est décerné à Laura de Fuccia et Eva Renzulli pour André Chastel et l'Italie, 1947-1990, lettres choisies et annotées, une coédition de Campisano editore et de l'Institut national de l'histoire de l'art.