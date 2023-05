Ménopause Métamorphose : changer de regard sur la ménopause

Caroline Daviau est praticienne en médecine chinoise, autrice de plusieurs guides pratiques dans le domaine santé et bien-être pour les éditions Hachette. Son approche du soin est résolument tournée vers la médecine intégrative, qui allie la thérapeutique conventionnelle et les ressources dites alternatives.

Pascaline Lumbroso est praticienne de shiatsu, naturopathe et Moon Mother, formée au Féminin Sacré et à la compréhension du cycle naturel de la femme et de ses besoins. Au service de la santé des femmes depuis 15 ans, elle s’intéresse au sujet de la ménopause depuis l’âge de 40 ans, pour elle-même et dans un but de transmission. Pascaline anime des cercles de femmes, des retraites de ressourcement et est aussi l’autrice du podcast « Au cœur de la femme ».

Parmi les étapes de la vie d’une femme, il y a ce moment inéluctable où les hormones commencent à se dérégler, le cerveau à nous signaler des inconforts (maux de tête, prise de poids, humeur en dents de scie…), et où l’on comprend que nos ovaires, notre utérus ne seront plus jamais comme avant… C’est-à-dire plus en mesure de procréer. Pour autant, est-ce la fin de tout ? Notre vie de femme se réduit-elle à la fonctionnalité de nos organes ? Et si, au contraire, on portait un regard différent sur cet aspect naturel de notre féminité ? Un regard non seulement plus juste, mais aussi plus ouvert ?

Accompagner la péri-ménopause

Alimentation, respiration, méditation, automassages, mouvements du corps, connexion à la nature, amour de soi… Autant d’axes de soin destinés à accompagner la transition, à laquelle, précise l’autrice, nous pouvons aussi nous préparer bien avant l’âge de 45 ou 50 ans, car le « chemin de maturation, de connaissance de soi et de révolution intérieure » est bon à aborder à tout âge ! Il s’agit d’accompagner le changement, de l’accueillir et parfois, aussi, de reconnaître ce sentiment de « retourner à quelque chose d’essentiel pour nous-mêmes ». Concrètement, on s’aperçoit au fil de la lecture que les moyens d’y parvenir sont nombreux, adaptables à chacune en fonction de ses goûts, de ses affinités et de ses choix personnels.

Une relation intime à soi-même

Revenir à nos sens, expérimenter, mais aussi réparer nos blessures, maintenir l’équilibre… Il est aussi question de revenir à l’intime, au plus profond de soi, là où se trouvent parfois certaines vérités qui font écho à l’inconscient collectif. L’autrice s’appuie sur cette base jungienne pour aborder différents archétypes féminins : la femme sage ou l’Ancienne, la jeune fille ou femme dynamique, la mère ou femme aimante… Comme elle le dit avec justesse, chaque femme est unique par son expérience, et multiple par la richesse intérieure des archétypes qui la colorent.

Changer de point de vue sur la ménopause, c’est aussi être prête à se réinventer et à faire preuve de créativité !

Célébrer la nouvelle femme qui est en nous

On peut non seulement changer notre manière d’envisager la féminité, mais aussi nous aimer davantage dans cette nouvelle vision ! Pour cela, l’autrice nous engage, avec intelligence, à nous interroger sur le regard que l’on porte sur soi, en tant que femme, sans oublier de souligner, au passage, le poids des apparences… Et de celui d’une certaine autorité sociale, pour ne pas dire morale, qui a pesé bien longtemps sur la liberté de penser le corps féminin. Ce carcan, aujourd’hui, elle nous invite à nous en défaire, sur un mode plus exploratoire que revendicateur.

Elle nous engage, au travers de différentes disciplines de bien-être et de santé (massage, danse, yoga, qi gong…) et de thérapies naturelles (huiles essentielles, phytothérapie, alimentation saine…) à changer de regard… Et cela se travaille, car « nous sommes, au fil des ans, le résultat des choix que nous faisons tout au long de notre vie ».

« Le monde a besoin de femmes qui s’alignent avec ce qui est bon pour elles. Et ce qui est bon pour elles est bon pour leur entourage et pour le monde »… C’est donc un cercle vertueux ! Alors… Prêtes pour la métamorphose ?