Ex-libris de Matt Madden chez L’Association

Feuilletant au hasard certains albums, l’auteur perçoit dans cette sélection d’inattendus parallèles avec sa propre vie, dont les similitudes et les itérations se font de plus en plus troublantes.

Matt Madden est l’auteur bien connu de 99 exercices de style (L’association, 2006), adaptation en bande dessinée de l’exercice oulipien auquel s’était prêté Raymond Queneau. Présent au sein de diverses expériences oubapiennes, il revient avec un album où le jeu préserve toute sa place, mais s’ancre cette fois-ci dans un récit autonome, ambitieux, où le lecteur/personnage se trouve vite prisonnier du piège tendu par l’auteur.

Avec ce récit à mi-chemin entre Kafka et Borges, où plane évidemment l’ombre de l’OuBaPo (on pense aussi beaucoup à Italo Calvino évidemment, dont le roman Si par une nuit d’hiver un voyageur inspira cet album), l’auteur développe un labyrinthe narratif dont chaque couloir se dessine sous la forme de récits gigognes imbriqués dans le fil du récit.

Les lectures successives du personnage principal nous plongent dans une histoire différente (extrait d’une bande dessinée feuilletée) qui, sous le régime de la métaphore, lève progressivement le voile sur le mystère qui entoure le passé du lecteur (pas nous, celui de l’histoire).

On comprend petit à petit ce qui a amené le personnage à se rendre dans ce lieu, sans véritablement appréhender où se situe cette chambre ni l’origine de cette inquiétante étrangeté qui baigne tout le récit et qui se fait de plus en plus prégnante. La thématique du double se déploie même dans une conclusion particulièrement bien menée qui apporte à l’épanadiplose narrative une profondeur autoréflexive supplémentaire.

Chaque page examinée par le personnage de l’histoire reprend des caractéristiques formelles d’ouvrages existants, ou plutôt paradigmatiques de genres spécifiques. Des styles graphiques (dont la diversité permet de distinguer ces histoires de l’apparente stabilité de l’univers diégétique principal) aux découpages, jusqu’aux typographies et aux qualités matérielles des ouvrages consultés, Matt Madden s’empare de tout un pan culturel pour offrir un thriller paranormal d’une belle finesse graphique.

À travers cette accumulation de citations, il élabore surtout une belle déclaration d’amour à la bande dessinée, ou plutôt aux bandes dessinées, tous genres confondus (peut-être un peu moins pour les études universitaires ou autres essais critiques).

Cette réflexivité stylistique, sorte d’intertextualité permanente, fonctionne particulièrement bien, ravira les amateurs qui percevront tous les clins d’œil adressés à l’histoire du neuvième art, de ses premiers récits à ses dernières tendances, mais saura aussi parler aux néophytes tant les univers graphiques convoqués évoquent des ambiances caractéristiques qui dépassent le seul cadre de la bande dessinée.

Ex-Libris (Trad. Fanny Soubiran) est une œuvre étonnante, aussi mystérieuse qu’amusante, pleine d’esprit, un exercice de style réussi au sein duquel Matt Madden a su laisser libre court à son amour pour le pastiche graphique.