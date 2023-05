Michel Houellebecq : foutu pour foutu  

Couverture noire, le livre porte le deuil d’une quelconque réhabilitation de l'écrivain. C'est aussi cette douleur de l'humiliation. Quelques mois dans sa vie, octobre 2022-mars 2023. Ce récit sans faux-semblant, Michel Houellebecq l’a entrepris trois jours après avoir été débouté devant le tribunal d’Amsterdam, le 28 mars dernier.

Début mars, c’est en France qu’il perd son procès contre Stefan Ruitenbeek et le collectif Kirac. C’est donc non sans déprime et colère qu’il a achevé ce texte le 16 avril de cette année. Un film pornographique doit sortir prochainement, avec ce dernier en vedette. Perdu pour perdu, il balance, se raconte sans pudeur, et se défend, avec un moteur puissant : la vengeance.

Les protagonistes de cette affaire, « au départ discrète » et « sournoise », sont le réalisateur Stefan Ruitenbeek, dit le Cafard, Jini van Rooijen, dit la Truie, Isa Moleman, la Dinde, madame Ruitenbeek, la Vipère, et madame Houellebecq, Lysis. Selon l’auteur d’Anéantir, le cinéaste underground l’aurait appâté avec un premier projet qui se serait appuyé sur « des éléments visuels d’influence lovecraftienne ». On rappellera l’un des premiers textes importants de Michel Houellebecq, H. P. Lovecraft. Contre le monde, contre la vie.

Le Néerlandais se pointe finalement à Paris en octobre 2022 avec son vrai argument : Jini van Rooijen, étudiante en philosophie, présente, d’après Ruitenbeek, pour un « gang bang »... Elle a lu tous ses livres… L’écrivain est flatté et intéressé. Une fan. « Vanité d’auteur ».

La femme de Michel Houellebecq est missionnée pour organiser la rencontre, autour d’un dîner. L’auteur de Plateforme est absent des pourparlers. « La Truie » souhaite filmer les ébats à trois pour son compte OnlyFans. Ce grand planeur est touché par l’acte gratuit de l’exhibition. Il déchantera finalement : « Contrairement à ce que je croyais, OnlyFans n’était pas un site gratuit. Les abonnés d’une performeuse devaient payer. » « Je croyais avoir affaire à une exhibitionniste honnête. »

Michel Houellebecq nous en apprend plus sur son rapport à la pornographie : premier boulard à 20 ans, et une réaction d’indignation. Malaise devant le kitsch des productions pros, aux scénarios pourris, totalement fantasmagoriques et sans sentiments. Il a néanmoins réalisé un court métrage « porno soft » pour Canal+ : La Rivière. En revanche, « un véritable acte d’amour » est souvent le spectacle offert par le porno amateur internet : « Un acte de générosité dont la gratuité m’impressionnait. »

Une beauté du X amateur des Youporn, Xvideos… et en même temps de l’impénétrabilité : « J’ai déjà du mal à comprendre que des gens postent leurs photos de vacances sur un réseau social. Mais des images intimes ? C’était sans doute une version extrême de cette même impulsion. » Il a malgré tout sauté le pas : des vidéos qui constitueront à terme, des souvenirs d’une vigueur perdue. Le coït avec madame Van Rooijen fut bien décevant… « Pas seulement une salope ratée, elle était pire. »

Noël à Amsterdam

La deuxième étape se déroule à Amsterdam avant Noël. Le séjour est intéressant, mais il ne veut plus participer aux combines de Ruitenbeek, assure-t-il. Le 21 décembre, jour de l’entrée dans l’hiver et anniversaire d’Emmanuel Macron, Michel Houellebecq se condamne en signant un contrat sous anxiolytique à forte dose, et après s’être tapé une bouteille de vin, justifiant son « état de calme excessif ».

S’ensuivent des moments surréalistes dans la chambre d’hôtel de Houellebecq, payé par Stefan Ruitenbeek, où ce dernier débarque avec plusieurs femmes. Des « fans de l’écrivain » encore. Il veut tourner ses scènes, dont les images qui ont servi à monter la fameuse bande-annonce qui a circulé, révélant le « Porno à Houellebecq ». Pas de nouveaux ébats sont filmés, Michel est rassuré.

Sauf que, l’article 1.4 du contrat qu’il a signé, retranscrit en intégralité dans l’ouvrage, stipule : « Cette permission s’applique à tout contenu, séquence, enregistrement et imagerie représentant le participant crée et/ou obtenu par Stefan et son équipe dans une période du : 1er novembre 2022 au 31 décembre 2023. » Cet ahuri découvre ce paragraphe le 31 janvier seulement, à son retour de Guadeloupe où il a tourné pour le dernier film de Guillaume Nicloux avec Blanche Gardin. 1er novembre, date du coït avec Jini van Rooijen, dit la Truie, pour son OnlyFans...

De toute façon, une vidéo explicite avec Michel Houellebecq sur le réseau social aurait produit les mêmes effets. C’est faire filmer ses ébats qu’il aurait dû éviter. Il ne peut pas tenir une caméra et copuler en même temps, il lui fallait donc de l’aide développe-t-il... Utiliser un trépied alors, d’accord, mais en définitive on ne voit à peu près rien…

« Mon esprit ne fonctionne pas très vite ; je compense cette insuffisance par une intuition morale précise des êtres, joint à une qualité d’obstination cette fois réellement brutale, monolithique. » Stefan Ruitenbeek a réussi son coup, et Michel se sent trahi. « J’avais atteint, à juste titre, la quasi-perfection de la connerie ». On s’est par ailleurs beaucoup trompé sur l’écrivain : « Je ne suis pas punk, je suis plus Pink Floyd que les Sex Pistols, et de loin. »

De son côté, le réalisateur néerlandais a notamment expliqué : « Je lui ai dit que je connaissais plein de filles à Amsterdam qui coucheraient avec le célèbre écrivain par curiosité. Et que j’arrangerais l’hôtel pour lui si j’avais la permission de tout filmer. »

L’auteur de Rester vivant panique, il y a de quoi, porte plainte et perd deux fois. Le juge du tribunal d’Amsterdam chargé de l’affaire a statué qu’il est « incompréhensible que Houellebecq ait participé au tournage s’il trouvait l’accord vraiment problématique ». « J’ai toujours eu l’intention de faire un portrait avec intégrité, j’espère que Michel sera d’accord avec le résultat », a déclaré le réalisateur au sortir du procès…

En France, la justice a considéré que Kirac 27 ne portait pas atteinte à la vie privée de l’écrivain. L’occasion pour Houellebecq de reprendre des mots de Nicolas Sarkozy : « Les juges sont des petits pois. » Il raconte alors l’histoire d’une honte définitive : sa consommation d’alcool et de tabac augmente. Il lâche les termes, éprouve cette expérience comme « un viol », tout en mettant en perspective son cas avec des vécus bien plus traumatisants.

J’étais c’est entendu un misogyne doublé d’un fasciste, mais ma vie privée avait jusqu’à présent été relativement épargnée. - Quelques mois dans ma vie, octobre 2022-mars 2023, de Michel Houellebecq

Le premier « haut fait » de Kirac avait été de piéger un philosophe d'extrême-droite local, Sid Lukkassen. Certains diront que cette fois-ci, c’est un auteur d’extrême droite français qui s’est fait avoir. Houellebecq décrit les productions de Kirac : « On est dans l’univers de Strip-Tease et de C’est arrivé près de chez vous, enfin dans la modernité caractéristique qui est au cœur de ce qu’on appelle “L’Europe de Bruxelles”, on comprend que ces gens aient accueilli l’euthanasie avec enthousiasme. »

Cette « modernité caractéristique » est typique de l’asexualité contemporaine selon lui. Le sexe y est laid, dégoutant. Son dernier roman Anéantir est sorti en Hollande le 10 mars de cette année, et son film porno, Kirac 27, le 11, avant d’être reporté, en attendant la fin des procédures judiciaires. Son œuvre face à son bad buzz. Ses amis Gérard Depardieu et Bernard-Henri Lévy le consolent : « La littérature gagne toujours à la fin. » C’est vrai, mais les images resteront, comme pour Kim Kardashian.

Houellebecq contre Onfray

Cette affaire du « porno à Houellebecq » n’est pas la seule qui secoua l’existence de l’écrivain sur la lune, ces derniers mois : avant Stefan Ruitenbeek, de nouvelles sorties contre les musulmans lui valurent une nouvelle polémique, et une plainte de la Grande Mosquée de Paris, finalement retirée : « Un avatar de mes sempiternelles chamailleries avec les musulmans », résume-t-il.

Il reprend les deux extraits incriminés d’un long entretien qu’il réalisa avec la girouette de la philosophie abaissée au rang de l’opinion journalistique, Michel Onfray, pour un hors-série de la revue de ce dernier, Front populaire : Le média des souverainistes. L'écrivain s’explique, s’excuse, et miracle, sépare Islam et délinquance, « deux choix de vie radicalement divergents ». À L’inverse d’un Zemmour qui assimile la délinquance au « djihad »... « On ne réfléchit pas quand on a peur. »

Il juge en outre invraisemblable qu’une guerre civile se déclenche en France. En clair, il veut faire la paix avec les musulmans. Il s’est expliqué avec le recteur de la Mosquée de Paris, Chems-eddine Mohamed Hafiz, sous l’égide du grand rabbin de France, Haïm Korsia. L’avocat franco-algérien a retiré sa plainte après cette rencontre.

Non seulement on peut dire n’importe quoi dans un entretien oral, mais c’est souvent nécessaire de le faire, du moins pour certaines personnes qui ont besoin d’émettre des propositions extrêmes, voire contradictoires, avant de définir la leur ; qui ont besoin, en quelque sorte, de commencer par explorer les champs des discours possibles. - Quelques mois dans ma vie, octobre 2022-mars 2023, de Michel Houellebecq

Il révèle en outre les bisbilles qui ont émergé entre lui, Michel Onfray et le cofondateur de la revue, Stéphane Simon. Première problématique : adjoindre les modifications apportées par Michel Houellebecq dans les nouveaux exemplaires.

Une seconde plainte, cette fois du président de l’Union des mosquées de France, Mohammed Moussaoui, pousse l’écrivain à demander le retrait du hors-série : « La violence du ressentiment qui s’y exprimait me surprit : Plus dur et foncièrement mauvais dans le cas d’Onfray, qui mimait l’orgueil ombrageux, plus flasque dans le cas de Simon, mais au fond aussi solide l’un que l’autre dans l’âpreté au gain. » En résumé, c’est un grand nom.

L’auteur de la Possibilité d’une île balance contre les deux patrons de Front populaire, les Néerlandais qui lui auraient mis à l’envers, et plus généralement profite de cet ouvrage pour régler ses comptes. Pierre Assouline qui l’agresse à tout bout de champ, Ali Baddou qui n’aurait pas compris Soumission, Edwy Plenel ce « salaud », Jérôme Garcin qui n’a pas aimé qu’il se moque de son style et se venge… Mais aussi Libération qui parle de son « racisme obsessionnel », et même des nouveaux ennemis médiatiques comme Marianne et BFM TV : « J’ai connu chez les journalistes moins de cas de malveillance que d’incompétence pure et simple », affirme-t-il.

Houellebecq nomme les personnes, lâche les chevaux. Il est formel : « Je ne crois pas aux idées, je crois aux gens. » Il veut en finir avec les idéologies, pas avec la politique.

Houellebecq le phénomène

Contre l’accueil massif de migrants, il se désole que « les idées chrétiennes continuent de mener le monde à sa perte ». Critique la gauche mélenchoniste qui parlerait qu’aux seuls citadins et aux profs, et surtout maintient son grand combat contre l’euthanasie. Il constate néanmoins, par l’entremise de sa relation avec Blanche Gardin : « Les divergences politiques ne constituent nullement un obstacle à la sympathie. » L’intellectuelle de gauche face au représentant des beaufs.

Il nous refait même Maurice Pialat aux Césars 1988 : « Les féministes ne m’aiment pas. Je ne les aime pas non plus. » La gauche le déteste à présent en majorité défend-il, et silence dans la droite catholique. Il s’est détourné d’un certain moralisme pour se rapprocher d’un autre, mais vu le zig, c’était s’aliéner les premiers et se faire traiter de dégénéré par les seconds. Il sépare morale et sexualité, et on ne peut lui enlever son honnêteté confuse.

Ce récit est un drôle et fascinant portrait de l’auteur des Particules élémentaires. Son rapport aux choses, sa manière de raconter, suffisent à donner sa valeur au texte. Sans pudeur, Houellebecq justifie ses dires par sa vie sexuelle.

La voix est détachée et lui ne l’est pas du tout. Un style dévitalisé qui s’entend. Même quand il éructe, le ton est atone. Son recul de l’intelligence et de la large culture bataille avec une sensibilité exacerbée. Il est premier degré, et maîtrise à la perfection l’art de la litote. Il ne ment pas, ou en tout cas, l'espère.

À LIRE:Michel Houellebecq publie un livre sur son aventure porno

C’est enfin des anecdotes nombreuses, et des opinions à l’emporte-pièce : David Pujadas le meilleur, Pascal Praud l’insupportable… Et un rapport à la télévision des plus singuliers, à découvrir… Michel Houellebecq est un phénomène.