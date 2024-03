Tombe la neige... Mort et secrets dans un village de montagne

Ce récit policier au suspense bien dosé dépeint de manière réaliste et maîtrisée les tensions latentes dans un village de montagne confronté à un crime. Porté par une intrigue prenante et une galerie de personnages complexes, le roman explore les failles d’une communauté rurale, dans un huis clos anxiogène. Par son style fluide et son ambiance pesante, le récit tient le lecteur en haleine, avec un sens brillant du suspense policier... autant que de la critique sociale.

Pris au piège par la tempête, Nadia et Marcus sont chargés de l’enquête : à mesure que la météo se déchaîne, la rancune des villageois accentue les tensions, compliquant leur travail. Malgré les comportements menaçants, tous deux sont déterminés à faire leur devoir, s’opposent à la haine et au désir de justice des villageois. Les secrets enfouis menacent de se libérer et les enquêteurs se rendent compte qu’ils doivent résoudre une énigme bien plus complexe.

Et qui est ce voyageur solitaire, Victor, accompagné de son chien Oscar, tous deux également bloqués par les intempéries. Que contient le journal où Victor consigne ses réflexions ? Que révèle la nature humaine, lorsqu’il n’y a presque plus personne pour faire respecter la loi ? Qui protégera les plus faibles ? Et quels tourments s’abattront sur les femmes et les hommes ?

Alors Nadia et Marcus forment un duo bien décidé à résoudre l’enquête, Victor entretient le mystère et que les villageois ont des comportements imprévisibles. Le récit alterne alors entre les points de vue des différents protagonistes, habitants de Tordinona : la haine monte, bien plus vite que les révélations, distillées au compte-gouttes.

Un roman noir au style fluide — avec un vocabulaire riche, des phrases longues et une syntaxe soignée, ce qui ne gâche rien, bien au contraire. Le lecteur navigue au fil d’une intrigue où les interactions ambiguës entre les personnes creusent le malaise. L’omerta est de mise.

Un page-turner efficace alliant une intrigue policière maîtrisée à une plume talentueuse.