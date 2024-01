Comment vivre en tant que Juif ?” Six ados se dévoilent... en 1930

À quoi songeait la jeunesse de l’Europe de l’Est, avant que la Shoah ne brise ses rêves ? À l’occasion d’un concours d’écriture en yiddish, six adolescents exprimèrent leurs espoirs dans des textes autobiographiques et intimes, qui ont voyagé dans le temps. Proposé par le YIVO, une organisation dédiée à l’étude de la culture yiddish, ce concours se déroula entre 1932 et 1939.

Cette épreuve de rédaction était conçue comme une étude ethnographique, afin que la jeunesse juive définisse un nouveau monde juif, à la fois moderne et fidèle à ses racines. Les règles encourageaient l’authenticité et la sincérité, sans limites de sujet.

La remise des prix était prévue le 1er septembre 1939, jour de l’invasion de la Pologne par l’Allemagne nazie. Malgré les efforts nazis pour détruire ces récits, les documentalistes du YIVO réussirent à en sauver une grande partie. Plus tard, lors de l’occupation soviétique, Antanas Ulpis, un documentaliste lituanien, joua un rôle clé dans la préservation de ces manuscrits.

Perdues dans le tumulte de l’histoire et récemment retrouvées dans le sous-sol d’une église à Vilnius, ces archives ont inspiré l’auteur Ken Krimstein à réaliser une adaptation graphique.

Le fameux cahier retrouvé

Ces autobiographies représentent des témoignages uniques de la vie et des espoirs des adolescents juifs avant l’Holocauste. Elles offrent une perspective rare sur l’existence quotidienne et les aspirations d’une jeunesse confrontée à des défis extraordinaires, symbolisant un monde perdu, la Yiddishuanie, dont l’annihilation était alors inconcevable.

En 2017, Ken Krimstein, dessinateur du New Yorker, découvrit à la Bibliothèque nationale de Vilnius, en Lituanie, ce trésor historique. Et particulièrement cette interrogation, qui bondit d’une époque à l’autre : « Comment vivre en tant que Juif ? » Une question que se posaient les auteurs d’alors, avec leurs propres réponses, autant qu’elle persiste aujourd’hui.

À travers son trait vif et tendre, Krimstein donne vie à ces témoignages du passé : il offre un remarquable travail de mémoire, autant qu'il rendu hommage à la jeunesse du Yiddishland. Les récits, drôles, poignants et spontanés, recomposent la richesse et la diversité d’un monde anéanti par la barbarie nazie.

« L’œuvre de Ken Krimstein s’inscrit dans une triple histoire : celle du Yiddishland englouti par les nazis, celle du YIVO, l’institut historique juif fondé à Vilnius en 1925, et celle d’archives plusieurs fois sauvées de l’oubli... », indique Annette Wieviorka, historienne et spécialiste de la Shoah et de l’histoire des Juifs au XXe siècle, autrice de la postface de cet ouvrage. Directrice de recherches honoraires au CNRS et vice-présidente du Conseil des archives, elle est l’auteure de nombreux essais.

EXTRAIT – Vivre : comment être juif, quand la guerre bruisse ?

À paraître le 11 janvier.

Ouvrage publié avec le soutien de La Fondation pour la Mémoire de la Shoah. « Deux relectrices recommandées par la Maison de la culture yiddish, à Paris, ont participé à l'édition française de l'ouvrage », assure l'éditeur.