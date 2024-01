Haute couture : Chanel, de fil en aiguille

Direction les années 1960, époque où la mode parisienne était au sommet de son élégance. La jeune fille que nous suivons nous embarquera dans la légendaire maison : Chanel, qui incarne tant le chic que la sophistication. C'est aussi la structure où Colette Maciet débuta sa carrière : les minutieux détails sur l'atmosphère, les coulisses, les défis et les triomphes, tout cela est bien réel. Et n'existe que grâce à celles et ceux qui oeuvrent.

Le personnage principal, Colette, mélange innocence et ambition : elle reflète la complexité des jeunes filles trop tôt immergées au milieu des créations. Durant son parcours chez Chanel, elle rencontra des personnalités comme Karl Lagerfeld (créateur d'un parfum à l'odeur de papier...) : de ses souvenirs partagés, on mesure la passion, la détermination, mais surtout la recherche de l'excellence qu'implique l'industrie. Exigence, un maître-mot.

Haute Couture ne se borne pas à raconter la mode : le texte sert à dresser un portrait psychologique des personnes qui peuplent s'y investissent. Et Colette Maciet propose de singulières descriptions des interactions entre créateurs, artisans et mannequins, parfois subtiles et souvent complexes. On a parfois même le sentiment d'être emporté dans un tableau vivant, lecteur-observateur, du dévouement et de la créativité qui sont attendus.

EXTRAIT - Les coulisses de la haute couture, de Chanel à Givenchy

Déclaration d'amour à Chanel : certainement, mais surtout pas une hagiographie. Hommage à une industrie ? Nul doute sur ce point. Mais plus encore, un remerciement sincère à ses actrices et acteurs, jusqu'aux petites mains de l'ombre. Pour qui s'intéresse au secteur, l'ouvrage est presque indispensable.

À paraître, le doigt sur la couture, ce 18 janvier.

