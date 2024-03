L'œuvre de Jean Hélion, ou la quête du “signe caché des choses

Issu d’une famille modeste, Jean Hélion est né en 1895 : très jeune, il se passionna pour le dessin et la peinture. Ses débuts, dans la pure veine expressionniste, l’entraîneront par la suite vers l’avant-garde des années 20, en optant pour le style géométrique prôné par Mondrian. Puis, d’autres rencontres survinrent, de Miró à Calder… dans un engagement en faveur de l’abstraction — sans jamais exclure de revenir au figuratif.

Figure de proue du mouvement Art Concret aux côtés de van Doesburg et van der Leck, il devient l’un des principaux théoriciens de l’Abstraction.

EXTRAIT – L' homme pour qui peindre était synonyme de vivre

Cependant, dès la fin des années 1930, Hélion amorce une rupture avec ce courant en s’orientant progressivement vers une peinture plus figurative. C’est là le point nodal étudié par l’auteur, qui analyse les raisons profondes de ce revirement artistique majeur. Selon Gaignault, l’expérience traumatisante de la Seconde Guerre mondiale, où Hélion est fait prisonnier, le pousse à remettre en cause les certitudes de l’Abstraction et à porter un nouveau regard sur le réel.

Dès lors, l’œuvre d’Hélion oscille entre abstraction et figuration, cherchant sans cesse à concilier formes géométriques et représentation du monde sensible. Sa quête picturale vise avant tout à saisir ce qu’il nomme « le signe caché des choses ». Mal compris de ses contemporains, Hélion fait figure de cas atypique dans le paysage artistique d’après-guerre.

L’alternance entre les périodes d’intense production et les moments de doute, les révolutions stylistiques comme réponses aux impasses artistiques, sont autant de pulsations qui rythment cette biographie. En outre, la construction de ce texte épouse les fluctuations de la vie de l’artiste, alternant entre accélérations soudaines et pauses contemplatives. Ce choix, qui est aussi celui de la création artistique d’Hélion, permet au lecteur de pénétrer au cœur de son processus créatif, de partager ses doutes et ses éclairs de génie.

A travers cette monographie fouillée, Gaignault souligne la cohérence et l’originalité d’un parcours hors-norme, celui d’un peintre inclassable qui mérite d’être redécouvert.