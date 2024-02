Lutter pour le livre, pendant que les rois dorment et mangent

Avant d'ouvrir le livre, les éditions divergences nous offrent une couverture colorée, minimaliste, désignée par Morgane Masse. On entame la préface, et là, tout se décompose : sous des allures de pamphlet acéré et accrocheur, Laurent Mauduit nous invite, dans un voyage d’une centaine de pages, à rejoindre son opposition à la suprématie milliardaire, dont les GAFAM, un « sombre » acronyme.

À des années-lumière du parler pour ne rien dire, ce dernier parsème son étude de piqûres de rappel ludiques, et surtout de constats sur la réalité du livre, qu’on accepte bien volontiers. Et la presse, ou plus largement les écritures médiatiques, sont-elles (vraiment) libres ? Égales ?

En parlant d'(in)égalité, c'est ici que la question pécuniaire surgit.

Théoriquement : une certaine Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen mentionnerait que personne ne doit être épargné face à l’impôt. Mais Laurent Mauduit nous rappelle la fragilité constante de notre système, quand les plus puissants, toujours plus insidieusement, entendent amender la loi actuelle, voire la transgresser...

Flashback des « temps obscurs »

« Pourquoi faire payer les riches ! Faisons payer les pauvres, ils sont plus nombreux… ». Laurent Mauduit nous rappelle cette célèbre phrase culte attribuée à la Colbert, pour expliquer le copinage vicieux mais assidu entre une poignée de milliardaires, et Amazon.

Leur point commun : obtenir, l’air de rien, des fonctions de prescripteurs, et donc, « glisser » paisiblement vers des formes d’influence diverses et variées. Et pour ce faire, mobiliser le trio Bolloré-Arnault-Lagardère, qui obtient aisément le « contrôle sur l’opinion », avec une cible favorite : les médias.

La menace qui plane donc au-dessus des structures médiatiques et éditoriales : un cloisonnement progressif, dans un conservatisme pervers. Est-il (encore) possible de rêver l'indépendance ?

Après les Trente Glorieuses, puis les Vingt Piteuses, ce devait être les Cinquante Merveilleuses {...}

Oh comme opaque

Le constat du cofondateur de Mediapart : la transparence n’est plus à la mode - si elle l'a été un jour. Hormis quelques chiffres, le petit commun des mortels est enfumé. La mobilisation manque pour défendre l'indépendance du livre, a contrario de la presse, qui fait davantage de remue-ménage. Des exemples, demandons-nous. Il y en a.

Quand le changement de direction de publication du JDD a eu lieu, Geoffroy Lejeune a bien suscité agitation et indignation, avant des grèves et des menaces de démission. Alors qu’en 2023, lorsque Lagardère a racheté Editis, cette nouvelle n’a pas fait l'objet de mouvements aussi forts. Du moins, pas de mention de « pétition(s) » ni de manifestation, et pas de véritable « écho » de cet événement dans la « sphère grand public », analyse Laurent Mauduit.

Couper la tête au seigneur Amazon

Sous le ton d’un manifeste pratique et sans fastes, le journaliste nous expose de belles formules imagées, dont la « nuit du 4 août à l’envers », pour faire part du retour en force des privilèges un poil seigneuriaux des « multinationales », des directeurs de « groupe de presse » – loin de se conduire en « mécènes ».

Et … de l’État. Un « État » qui « se dit impécunieux ». Un État qui légitimise le manque d’aide pour les structures du livre locales, laissant une place de roi aux grands aspirateurs livresques.

EXTRAIT - Libertés en péril, Laurent Mauduit donne le ton

Avec cet ouvrage, inévitable et en révolte dès son titre, Laurent Mauduit nous donne envie de prendre la vérité en pleine face, avant d'agir. L'auteur de Main basse sur l'information appelle à une mobilisation générale dans « la gauche », qui doit « urgemment se parler », pas de se diviser.

Le bilan n’étant pas glorieux, l'auteur présente un panel d'images, de données. Condensées et peu aérées. Mais la critique est précieuse, justifiée, et c'est assez pour ne pas se laisser conquérir.