La Bosnie moderne, vue d'un fossé

Incapable de bouger, bien que lucide et pleinement consciente : la posture est inconfortable, pour la narratrice autant que son lecteur. Elle réfléchit à sa vie et aux événements qui l’ont menée à cet instant, explorant les profondeurs de la société bosniaque avec un humour noir et un ton acerbe.

Le roman ne cache rien de son projet de critique sociale : poignant, il dépeint le tableau d’une Bosnie moderne, embrassant tout un peuple, avec ses contradictions et son héritage. Relations familiales complexes, traditions obsolètes qui pèsent malgré tout, difficultés économiques et impact de la guerre : rien n’est oublié.

Et les figures qui traversent le texte ne s’en révèlent que plus humaines, chacune et chacun traînant son lot de faiblesses, d’espoirs et de désillusions. Jusqu’à la mère de la narratrice, personnalité qui incarne presque toutes les autres — une représentation au carrefour des époques.

Cette femme, centrale dans le récit, porte en elle résilience et obstination, dans une existence parfois écrasante : entre les attentes sociétales et les aspirations personnelles, souvent très distinctes, elle est cette observatrice ni résignée ni exaltée. Elle vit.

Sladjana Nina Perkovic puise dans de multiples ressources narratives et descriptives pour animer son texte, entrecoupant de dialogues vifs et réalistes, partageant au plus près la vie quotidienne de ses personnages.

Dans le Fossé est une exploration introspective et critique de la société bosniaque contemporaine, offrant une perspective unique et souvent négligée dans la littérature moderne. L’humour, le cynisme et la réflexion profonde s’entremêlent pour créer une œuvre qui est à la fois divertissante et édifiante, un miroir de la condition humaine dans un contexte post-conflit.

À paraître le 1er février 2024.

DOSSIER - Rentrée d'hiver 2024 : les sorties de livres à ne pas manquer