2 € de l'heure, politique migratoire et hypocrisie sociétale

La complexité des politiques d'immigration actuelles, leurs contradictions, voilà qui aboutit à l'exploitation et la sous-rémunération fréquente de travailleurs, bien en deçà du salaire minimum légal et contraints à des semaines de travail excessives.

A travers une multitude de cas concrets, comme celui de Roland, victime de conditions de travail déplorables, ou d'Omar Elkhouli, dont la contribution au secteur de la santé est méconnue à cause de son statut, Nejma Brahim pointe l'hypocrisie des politiques et des discours en France : on prône l'intégration tout en permettant, voire en encourageant, l'exploitation des sans-papiers.

Au fil des exemples, elle dénonce la précarité financière et administrative organisée par l'État, qui hésite à régulariser des personnes remplissant pourtant les critères de régularisation, et crée des situations d'irrégularité en ne renouvelant pas certains titres de séjour.

Le récit, nourri de témoignages poignants, révèle les ambitions et les rêves de ces individus, souvent entravés par les barrières administratives et sociales. L'ouvrage entrelace ces récits personnels avec une analyse critique des politiques migratoires, offrant une vision globale qui va au-delà des simples statistiques. Cette approche narrative met en lumière l'impact réel des politiques sur la vie des gens, tout en taclant les décisions et les attitudes des pouvoirs publics.

2€ de l'heure appelle à une prise de conscience collective et un changement dans la manière dont la France aborde la question de l'immigration et du travail illégal. L'auteure invite à une réflexion profonde sur les droits de l'homme, la justice sociale, et le rôle de l'immigration dans la société contemporaine, proposant des solutions et des alternatives pour une société plus inclusive, où chaque personne, indépendamment de son statut, a droit à la dignité et à l'opportunité de réaliser son potentiel.

Quelques données achèveront ce noir tableau, qui n'en avait pas besoin, sur les conséquences économiques et sociales, outre la pénibilité atroce qu'endurent ces personnes au quotidien :

Gains moyens : 2€ de l'heure pour des travailleurs illégaux en France, principalement dans les secteurs de la construction, de l'entretien, de la restauration et du soin à la personne.

Manque à gagner pour l'État français dû au travail dissimulé (tous travailleurs confondus) : au moins 44 milliards d'euros, jusqu'à 57 milliards d'euros pour les régimes de protection sociale français.

Manque à gagner pour la sécurité sociale et l'assurance chômage en 2021 : de 52 à 66 milliards d'euros selon l'observatoire du travail dissimulé.

Taux de cotisations éludées : entre 22 et 27% selon le Haut conseil au financement de la protection sociale.

Les secteurs concernés :

Livraison : Sans-papiers utilisant des comptes d'autres personnes pour travailler sur des plateformes comme Uber Eats, Deliveroo (pas de données chiffrées spécifiques mentionnées).

Nettoyage de trains : Sans-papiers effectuant des tâches de nettoyage, sans données chiffrées spécifiques.

Restauration : Employés sans papiers travaillant pour environ 2€ de l'heure, souvent au noir.

Supermarchés : Employés parfois sans titres de séjour, spécialement dans certains rayons (pas de données chiffrées spécifiques).

Agriculture : Travailleurs sans papiers dans les champs et vignobles, sans données chiffrées spécifiques.

Secteur hospitalier : Médecins sans papiers ayant réussi le concours de médecine en France (pas de données chiffrées spécifiques).

Aide à domicile : Travailleurs sans papiers, pas de données chiffrées spécifiques.

Nounous : Travailleuses sans papiers payées au lance-pierre, souvent sans être déclarées (pas de données chiffrées spécifiques).

Construction : Travailleurs sans papiers sur les chantiers, payés à la journée environ 50€, sans couverture en cas d'accident.

Boulangeries : Travailleurs sans papiers, parfois d'anciens mineurs non accompagnés, exploités avec des promesses non tenues de documents légaux (pas de données chiffrées spécifiques).

A paraître le 26 janvier.

