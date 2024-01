Arabesques et entrechats d'une dynastie liée à l'Opéra Garnier

Ah, les Besson… Entre émotions et non-dits, les tensions ne manquent pas dans ce clan, pourtant uni par des liens profonds. Chacun y cherche sa place, avec pour toile de fond le monde de la danse et ce lieu aussi mythique qu’ogresque : le Palais Garnier. Quand on aime son travail, on a l’impression de ne pas travailler, mais dans cet univers, les relations familiales vivent au rythme des passions professionnelles. Et inversement.

Tout s’ouvre sur un flash-back, où Lazare Besson est avec son ami Emile : nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale, tous deux explorent Garnier, dont le père de Lazare est concierge. Et nous quittons 1941 pour un bond en 2022 : nous retrouvons Anna Besson ; profondément affectée : elle vient tout juste de perdre son cousin, Abel, qui s'est suicidé.

Elle-même travaille à l’Opéra, dernière génération en date d’une dynastie intrinsèquement associée aux lieux : les Besson ont contribué à son histoire, autant qu’à sa réputation. Toutes et tous se sont voués à l’art qu’abrite l’édifice, se nourrissant d’une passion transmise comme un legs essentiel. Mais ce sacerdoce implique des sacrifices autant qu’il entraîne des conflits.

Si le métier de danseuse est exigeant, être membre de la lignée Besson ne l’est pas moins. Et Anna a décidé de défier la psychogénéalogie qui a tracé cette ornière.

L’histoire alterne entre passé et présent, retraçant le parcours des unes et des autres, une quête d’identité dans un cours de vie qui semble tracée. Ou comment se libérer du passé pour exister pleinement — si tant est que cela soit possible.

Le style est fluide, presque gracieux comme les mouvements d’une ballerine, avec une syntaxe tout aussi soignée que l’on maîtrise le moindre geste dans un ballet. Des phrases amples, poétiques qui retracent les rêves et ambitions dans ce qui est une véritable saga familiale.

Un roman qui brille tant par la richesse de ses descriptions que son humanité et sa sensibilité.

À paraître le 14 février

