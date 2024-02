Les secrets d'une émancipation ancestrale

Oli vit au sein d’une tribu préhistorique : ces chasseurs-cueilleurs vivent au bord d’un fleuve en Europe, menant une existence simple. On ramasse des plantes, on traque des animaux, quelques rapports sociaux, à tendance sexuelle… Le tout dans un groupe où les inégalités forment le socle fondamental : les femmes sont soumises à des tâches ingrates, subissant la violence masculine.

Mais Oli ne s’y résout pas : son désir d’émancipation alimente toutes ses réflexions, ses interrogations sur les règles qui régissent cette petite société. Leurs traditions rigides impliquent des sévices corporels, dont elle fera les frais : pour s’être rebellée contre les mâles de la tribu, Oli se fera trancher deux doigts. Elle ne souhaitait pourtant pas grand-chose : devenir chasseuse également…

Une pratique rituelle punitive, que les archéologues découvriront 35.000 ans plus tard, en constatant que la main gauche (majoritairement) des squelettes exhumés porte cette trace de mutilation.

Suite à la mort de sa sœur Wilma, lors de son accouchement, Oli plonge dans une tristesse qui démultipliera son envie d’indépendance. Elle partira de sa grotte et rencontrera une tribu à la peau claire — éveillant son esprit analytique : la couleur du bébé de sa sœur s’expliquerait-elle par ces mélanges entre hommes et femmes ?

EXTRAIT - La première femme chasseuse, ou l'émancipation préhistorique

Prenant la fuite, elle entamera un long périple, remontant le fleuve et croisant d’autres peuplades : au fil des rencontres, elle reprendra son récit, son interprétation de ce liquide blanc qui sort des hommes et serait corrélé à la grossesse des femmes, qui intervient par la suite. D’autant qu’elle a découvert, sur les parois d’une grotte, les traces de mains, aux doigts manquants : ces empreintes lui confèrent un sentiment de malaise autant que de curiosité. Elle sent qu'il y a un message dans les empreintes de mains qu'elle ne peut pas comprendre pleinement, et ce mystère la trouble.

Faut-il renverser le pouvoir des mâles sur les femelles ?

Les Doigts Coupés brille par sa capacité à entrelacer des éléments historiques avec une intrigue contemporaine captivante. Hannelore Cayre s’amuse en retraçant le quotidien des peuples préhistoriques — aucune volonté de réalité archéologique de sa part dans sa fiction, mais de véracité stricte quant aux détails et éléments qui interviennent pour en assurer la cohérence.

Car en parallèle de cette fiction préhistorique, ce sont les découvertes des scientifiques qui ponctuent le récit, comme des conclusions aux séquences antiques. Chacune devient un catalyseur, qui renvoie aux événements : l’observation de la vie, à travers les traces qu’elle a laissées… De son côté, Oli joue les sociologues : elle observe les différences de langues, de coutumes, mais par-delà les distinctions, ce sont les similitudes qu’elle relève.

Au fil de l’histoire, les découvertes archéologiques se mêlent au récit personnel d’Oli, tissant des liens inattendus entre passé et présent. Le tout avec l’humour souvent corrosif dont la romancière nous a déjà régalés par le passé. Le récit alterne entre le déroulement de l’enquête et les flash-back historiques, abordant de manière inédite des thématiques féministes, tout en souplesse et virevolte.

Avec un rythme et une construction de l’intrigue remarquables, Hannelore Cayre maintient une narration tambour battant. Délectable !

À paraître ce 8 mars.