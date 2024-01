Célébrer les morts ? Plume qu'un métier...

« Marges de manœuvre, mon œil, tout est prêt à l’emploi, chronométré, formaté, des phrases sous contrôle, jusqu’aux virgules qui les ponctuent. » En quelques lignes, tout est dit du discours des politiciens. Ne manque que la froideur glacée par laquelle les mots deviennent de froids agents de compassion, réchauffés au micro-ondes…

Dégoûté par son travail, Antoine sollicite un ami, « l’empereur des mises en bières. Le premier des croque-morts, en somme ». Et voici notre ex-attaché à la parole ministériel formulant une de ces propositions que l’on ne refuse pas : gagner plus d’argent, non sur le dos des morts, mais l’affliction des vivants. Une spécialité des pompes funèbres… quand bien même on n’y souhaite pas la mort des gens…

Le voici devenu plume des vivants, recueillant dans les grandes lignes les memorabilia qui nourriront le texte fourni aux parents. « Un rédacteur expert dans la production d’éloges funèbres. » L’idée est si frappante qu’on imagine mal comment personne ne l’a déjà commercialisée et industrialisée.

Antoine s’y mettra promptement : des modélisations facilitent la rédaction, « un arbre de vie » établissant une trame globale, toujours un peu différente, toujours un peu la même. Entre stakhanovisme et taylorisation, son talent aidant, le voici à aligner les contrats à tour de bras. La Camarde l’en congratulerait si elle le pouvait…

« On ne se refait pas. La satisfaction des ego est mon credo, l’éloquence par procuration, ma spécialité. Au point d’en avoir fait mon gagne-pain. J’alimente mes commanditaires en belles paroles. Ils me nourrissent en contrepartie. Qu’ils soient morts ou vifs. Les politiciens volubiles ont longtemps fait bouillir ma marmite ; les cadavres refroidis remplissent désormais mon frigo. Le deuil comme fonds de commerce. Ce qui n’a rien de choquant si l’on considère que toute peine, en effet, mérite salaire... » – Service après mort, p.51

Du cadavre au caveau, un copier-coller de compétences rhétoriques pour établit le curriculum mortae de la défunte ou du défunt.

EXTRAIT - Du côté du service après-mort

Puis, il rencontra Mélina : infirmière spécialisée dans les derniers instants des malades, elle en aidait certains à mettre fin à leurs jours. Digne complémentarité amoureuse, perfection de couple : l’une alimente l’autre et tous filent un amour parfait.

Quand l’euthanasie fournit en clients et que l’on apprécie la soupe le soir, dégustée à deux, que pourrait-il bien arriver ? Le pire, bien entendu.

De l’humour noir, Service après mort n’en manque pas. Mieux, il voltige avec légèreté sur une veine délicieuse : viscéralement sarcastique dans son propos, le roman vire totalement dans une euphorie amoureuse prudente, délicate. Une comédie romantique presque sirupeuse et magnifiquement racontée. Le style de Christophe Wojcik se déguste comme des petits fours de veillée mortuaires – vous savez, ceux avec du foie gras et de la barbapapa…

On embarque dans le quotidien de ce rédacteur nécrologique de luxe, croulant sous les demandes de familles endeuilles. Mais quand il regagne son foyer, entre les bras de Mélina, il n’y a plus que la tendresse et la douceur que tous deux éprouvent à vivre ensemble. Deux pigeons, prêts à roucouler pour le restant de leur vie, entre causeries funéraires et euthanasie bienveillante.

C’est beau et drôle, pour mieux embobiner le lecteur qui prendra un vilain coup de gourdin en plomb derrière la nuque. Leurs roucoulades qui rendent la vie plus facile accompagneront cette rude rentrée hivernale. À ne surtout pas manquer.

