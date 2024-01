Dans les secrets de la culture same...

Sous les latitudes européennes ou dans les régions arctiques, la succession entraîne irrémédiablement des conflits : tout s’ouvre sur le partage de l’héritage que lègue une défunte — et la dispute qui s’en suit concernant les terres. Tensions familiales, propriété (celle dont on se sent légitimement détenteur ou volé), alimentent le conflit.

Peuple autochtone d’Europe du Nord, les Samis, ici appelés Sames, vivent essentiellement de la pêche et de l’élevage de rennes. Le territoire présente un enjeu crucial…

Dans cette communauté, Ellé Hallala fait figure de quasi excentrique : esprit libre, volontiers solitaire, on l’assimile à un lynx, mâle évidemment, créatures profondément farouches, quand les femelles, elles, demeurent avec leur progéniture. Sa mère, Marja en serait le contrepoint, en tous points : elle tiendrait plutôt du lagopède, un oiseau qui vit en communauté, fondu au milieu des siens.

Un différend les oppose, par-delà des métaphores animalières quasi totémiques : Ellé est une artiste, connue notamment pour ses peintures qui représentent des grenouilles. Une créature qui symbolise la renaissance autant que la fertilité — du moins chez les Égyptiens anciens. Mais Ellé en a-t-elle seulement conscience ?

Son art fascine Samu, un jeune Finlandais qui débarque en plein pays same, pour travailler comme bibliothécaire. Il a eu des démêlés avec la justice, pour n’être finalement condamné qu’à une simple amende — il était mineur à l’époque des faits, et on lui prête des circonstances atténuantes de ce fait. Une « puissante compassion humaine »… Et comment s'intégrer parmi ces gens, s'il n'en connaît pas les codes ?

EXTRAIT – La Femme grenouille, de Niillas Holmberg

Mélangeant mysticisme et réalisme, avec une touche de merveilleux, La Femme grenouille fascine dès les premières pages. Ce paysage hors norme aura connu la colonisation, la modernité, l’invasion, détachant progressivement les êtres d’une connexion spirituelle avec la Nature. L’influence étrangère s’y combat, avec l’énergie du désespoir : celle que l’on met dans les sursauts de résistance, alors qu’on sait la bataille perdue. Particulièrement quand on a déjà adopté les outils technologiques du monde moderne…

Ce roman riche, foisonnant, explore les relations familiales, finalement assez familières, à travers une culture lointaine, et personnellement, méconnue. Mais la quête d’identité n’a pas de frontières : seul l’environnement diffère pour modeler les populations. Quant au changement…

A paraître le 16 février.