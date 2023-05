Défense d’entrer ici, de Patrick Kyle : un sentiment de détresse

Patrick Kyle est un dessinateur canadien qui publie ici sa première œuvre en France, traduite par Laurent Vannini. L’adverbe « ici », présent dans le titre, indique immédiatement qu’il sera question d’un lieu bien particulier, « ici » et non « là », espace précis et pourtant, ici, indéfini.

Ce lieu possède des propriétés particulières, un peu à la manière des maisons hantées qui sont tout aussi vivantes que les visiteurs qui les arpentent. L’auteur développe ainsi un huis clos resserré sur un nombre très limité de personnages : celui que nous suivons, souvent de dos, son ordinateur (son principal interlocuteur) et quelques autres, intervenant très ponctuellement ; sans oublier le personnage principal, peut-être, le lieu lui-même, « ici ».

Le récit se construit alors par succession de saynètes humoristiques qui permettent de déployer toute l’étrangeté du monde que Patrick Kyle donne à voir. Cet univers invraisemblable s’incarne ainsi à travers des gags détonants, des séquences hypnotiques, des échanges extravagants ou encore des logiques farfelues. On ne peut prévoir ce qui nous attend à la page suivante, l’auteur semblant presque improviser son récit à chaque page, si celui-ci n’était aussi bien ciselé.

Jouant parfaitement sur les silences, l’auteur développe un humour subtil, tout en décalage et en délicatesse qui permet d’amuser sans jamais neutraliser l’inquiétude qui règne dans ce lieu clos et pourtant infini. Au contraire, un sentiment de détresse perce parfois chez le personnage, un fragile désespoir qui ne sombre pas dans la désolation grâce à une naïveté et une simplicité à toute épreuve.

Graphiquement, Patrick Kyle fait preuve d’une inventivité visuelle qui rappelle l’œuvre de son confrère et compatriote Michael Deforge. Chaque case se perçoit comme un espace où la figuration se repense constamment, où les conventions établies peuvent voler en éclat. On sent l’auteur en pleine maîtrise de son dessin tout en sachant l’amener vers des territoires imprévus, des zones de liberté inédites : les vignettes sont comme les pièces de l’appartement, habitées par des forces qui se recomposent et hantent les lieux autant que le dessin.

Mais, malgré ce champ expérimental qui s’ouvre, reste une constante : l’élégance. Élégance de la ligne, justesse de la représentation, équilibre des noirs et blanc, compositions où les noirs se révèlent aussi denses et opaques que les blancs sont éblouissants.

Défense d’entrer ici est un album qui regorge d’idées, aussi bien graphiquement que narrativement, un livre qui intrigue, que l’on relit avec bonheur autant pour se délecter de cette ambiance si singulière que de son humour subtil.