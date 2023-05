Si on lisait à voix haute : un jury, deux coachs, huit finalistes… un seul vainqueur

Cette émission bénéficie de la participation de : Carole Bouquet, Guillaume de Tonquédec, Dany Laferrière, Eric-Emmanuel Schmitt, Clara Dupont-Monod, Cécile Coulon, Anne Loiret, Laurent Stocker… Un jury, deux coachs, huit finalistes… un seul vainqueur.

Un jury d'écrivains

Pour convaincre le jury, les candidats ont tous choisi et préparé un texte, puis deux autres extraits : l’un imposé et choisi par une personnalité et un autre tiré au sort le matin même de la compétition. Leur mission : respecter au mieux les quatre critères d’une bonne lecture à voix haute que sont, la fluidité de l’articulation, le rythme, la posture et la capacité à transmettre l’émotion.

Dans leur préparation, les finalistes sont accompagnés par les deux coaches historiques de Si on lisait à voix haute. Anne Loiret, comédienne et Présidente du conseil d’administration du Conservatoire national supérieur d’art dramatique est aux côtés de Guillaume de Tonquédec. Cet acteur, révélé dans Fais pas ci fais pas ça et césarisé pour son rôle dans Le Prénom, était récemment à l’affiche d’Arrête avec tes mensonges, l’adaptation du roman éponyme de Philippe Besson.

Et pour départager les candidats, le jury est exclusivement composé d’écrivains : Dany Laferrière de l’Académie française, Clara Dupont-Monod, Cécile Coulon et Eric-Emmanuel Schmitt.

Carole Bouquet et Laurent Stocker présents

Pour la première fois, une candidate d’un établissement français à l’étranger a été sélectionnée pour la finale. Elle est élève au lycée français de Vienne en Autriche. Les sept autres finalistes viennent de toute la France : Pyrénées-Orientales, Aisne, Calvados, Meurthe-et-Moselle, Haute-Savoie, Val-de-Marne et Finistère.

Deux comédiens, Carole Bouquet et Laurent Stocker participeront également à leur façon à cette soirée et mettront leur grain de sel dans la compétition.

Si on lisait à voix haute est une opération imaginée par François Busnel et produite par Rosebud productions, en partenariat avec France Télévisions, Lumni et le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse.

Crédits photo : France Télévision