Séraphine ne sait pas nager… et c’est le moindre de ses soucis

Séraphine est au bord de l’eau. Le soleil brille, les vacances sont douces. Elle regarde sa fille, Luz, patauger dans l’eau avec Georges, l’amour de sa vie. Tout est parfait. La vie est belle. Seule ombre au tableau : impossible pour elle de se joindre à eux. Car Séraphine ne sait pas nager, et elle ne le saura jamais.

« Le mercredi, toutes les gamines du village allaient à la piscine, gratuite pour les moins de douze ans depuis que le maire avait perdu sa nièce, noyée. Séraphine allait en prison. » À peine âgée de six ans, elle avait passé la porte une fois par semaine, pour rendre visite à son grand frère. Une routine abominable pour une enfant, surtout pendant toutes ces années. « Mêmes lieux, mêmes gestes, mêmes appréhensions, mêmes angoisses. » Une cage, non pas physique mais psychologique.

Alors comment expliquer ce bonheur, puisqu’elle a construit une famille et une vie bien à elle ?

Elle a menti.

« On surestime la vérité, ma chérie. Elle blesse souvent inutilement », lui dit-on un jour. Sans savoir que ces mots se transformeront en mantra pour notre protagoniste. D’une certaine manière, sa vie entière est un mensonge. Ou, tout du moins, une série de vérités passées sous silence par défaut. Une terrible habitude qu’elle a prise : mais pourquoi ? Pour être aimée, tout simplement.

Car voilà, au fil des années, au fil des rencontres, se présenter avec un frère incarcéré menait inévitablement à la même conclusion : un regard posé sur elle qui change, un fossé qui se creuse. « Un subtil grincement de bouche et un léger froncement de sourcils. » Ne plus être acceptée dans un monde de normalité auquel elle aimerait pourtant appartenir, plus que tout. Au départ, elle tenait à être honnête, à se dévoiler dans sa totalité, malgré cette ombre dans son dos. Alors, avec les suivants, elle se présente comme « fille unique » : une fille sans problèmes, une « page blanche ».

Et puis, elle a rencontré Georges – et elle a décidé de laisser une chance à l’amour, la sincérité en moins. Au début de cette relation idyllique, la vérité n’a pas besoin d’être mise à plat. Finalement, cette dissimulation prend tout son sens si elle permet à Séraphine d’être heureuse, d’être elle-même ; surtout, de vivre sans entrave.

Mais le retour imminent de son frère dans son microcosme vient mettre cette existence en danger. Plusieurs fois, elle imagine tout dévoiler à sa famille. « Vingt-trois fois, elle avait failli lui dire qu’elle avait un frère et que, à bien y réfléchir, ni son père ni sa mère n’était mort dans un accident de voiture. » Sans jamais trouver le bon moment.

Anne-Lise Brochard s’amuse grandement avec ce roman. Nous avons ici une protagoniste qui s’efforce de prendre la vie du bon côté, malgré un passé qui pèse sur ses épaules. Un passé qu’elle doit garder pour elle, constamment caché derrière ce “voile” imaginé par Georges. Comme un mur entre eux : infime, certes, mais qui dissimule énormément. Après tant d’années de vie commune, un mariage, un enfant, l’envie peut-être d’un second… comment ne pas sentir la frustration grandir ? Comment ne pas commencer à tomber dans l’incertitude, le doute ? Et si, finalement, il ne savait rien d’elle ?

Ce roman promet une certaine tension, tout au long de la lecture : quelle sera la résolution de cette histoire de dissimulation ? Comment la vérité va-t-elle éclater ? Pourtant, malgré l’attente, malgré le danger imminent, la conclusion est… étrangement calme, et peut-être même décevante par sa simplicité. Ça retombe comme un soufflé, et c’est bien dommage. Sans pour autant être une mauvaise lecture, Séraphine ne sait pas nager avait le potentiel d’être bien plus.