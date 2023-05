Ring Eyes : pourra-t-il allier vengeance et romance ?  

Un jour, des humains ont commencé à manifester des pouvoirs de télékinésie. Cette partie de la population, les Extras, est considérée comme supérieure. Si bien que quand un crime est commis de façon surnaturelle, la police ne fait rien. C’est exactement ce qui s’est passé quand l’amie d’enfance de Mamoru a été retrouvée coupée en deux.

L’affaire a été étouffée. Mamoru est impuissant, mais déterminé. Il fera tout pour que sa vengeance soit accomplie. Son plan est presque parfait : il a repéré une fille beaucoup plus forte qu’elle n’en a l’air. Il n’a qu’à la manipuler émotionnellement pour qu’elle fasse la justice à sa place ! Mais Mamoru parviendra-t-il vraiment à résister à son charme ?

Surnaturel, meurtres, et… rendez-vous en amoureux

Dès ses premières pages, Ring Eyes donne le ton : cadavres découpés, menace qui plane dans l’ombre, ville sur laquelle règne la décrépitude. On est dans un monde sous tension constante, proche du survival game. Et cette ambiance est renforcée par la patte distinctive de Takahiro Oba, dessinateur du sanglant et haut perché Sky-High Survival : ici aussi, il passe avec brio du charme irrésistible des lycéennes aux plans larges sur des cadavres sanglants.

Particularité de la série, les scènes d’affrontements entre Extras et humains ordinaires sont entrecoupées des flirts de Mamoru avec Riko, son adorable partenaire de crime. Ses pouvoirs lui donnent la puissance d’ôter la vie, mais elle n’en reste pas moins une jeune fille en manque de romance.

Et lui a beau ne vivre que pour la vengeance, elle est tout de même sa première copine, et il a du mal à résister à la sincérité de ses sourires. Leurs petites dates au milieu du chaos ont un charme unique, et la candeur de Riko qui contraste si bien avec sa force exceptionnelle fait battre le cœur du lecteur.

Gore et mystérieux

Mais loin de se confiner à la romance, Ring Eyes déploie son intriguant univers fantastique, avec des pouvoirs surnaturels et des êtres dangereux qui se cachent parmi la population. Cinq familles originelles abritent les plus puissants des Extras, et leur passé cache de sombres secrets. Leurs intrigues politiques ne se feront pas sans effusion de sang – ce manga est donc réservé à un public averti.

En parallèle, ces familles sont mêlées à l’affaire de meurtre que le héros cherche à résoudre. On n’a dans ce premier tome que très peu d’indices, mais le scénariste Hajime Inoryû, à qui l’on doit le thriller The Killer Inside, a une fois de plus finement tortillé les fils de l’intrigue, pour une enquête riche en suspense. Entre énigme criminelle et mystérieux passé surnaturel, l’intrigue de Ring Eyes est rondement menée grâce à des personnages intrigants à l’alchimie adorable.

Petite série prenante, sanglante et dynamique, Ring Eyes s'est terminée au Japon, en 4 tomes.