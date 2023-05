Après nous les oiseaux : voyage en contrée inhospitalière

Alors elle se lève, s’habille, s’empare de ses affaires – et ferme la porte derrière elle, pour ne plus jamais revenir. Et au début, elle avance comme dans un rêve, pas encore tout à fait réveillée. Elle redécouvre le dehors, s’éloigne de ce qu’elle a toujours connu pour s’inviter sur de nouveaux chemins, moins accueillants.

« Elle voit juste où elle met les pieds, mais pas où elle se dirige. Elle avance avec le chariot comme si lui seul décidait de la direction et qu’elle n’était qu’une ombre qui le suivait. »

Puis, un jour, un oiseau croise son chemin. Un oiseau compagnon, un oiseau miroir. Compagnon d’abord, puisqu’il devient une présence étrangement amicale pour la narratrice. D’un croassement ou d’un battement d’aile, il la guide, lui montre le chemin – quel chemin exactement, personne ne le sait. Miroir ensuite, à travers ce regard qu’il pose sur notre protagoniste. Un regard de reconnaissance mutuelle, d’intercompréhension.

Cette rencontre est d’autant plus marquante pour la narratrice que cet animal, comme tous les autres oiseaux, finit toujours par la suivre. Comme un animal totem, quelque part dans son sillage, à l’observer – parfois avec moquerie, parfois avec tendresse. « Elle suit les oiseaux-couteaux du regard. Ils ne sont plus qu’une tache lointaine et scintillante sur le bleu profond. Une tache noire qui tombe comme une pierre à travers la transparence de verre de son corps et atterrit au fond où l’obscurité l’attend. »

À noter : un travail sur le langage attendrissant, tandis que la protagoniste tente de se souvenir de tel ou tel terme… et parfois, elle échoue. Alors elle construit sa propre langue, un peu maladroite, et très imagée, qui donne des mots comme « obscurité-du-matin », « regard-de-mer », « oiseau-couteau » ou encore « paupières-de-pluie ». Le tout, pour créer un langage presque poétique, parfois même naïf. Avec un traduction de Catherine Renaud qui mérite d’être saluée, puisqu’elle permet de réellement se faire emporter par la plume délicieusement douce et poignante de l’autrice.

Après nous les oiseaux est annoncé comme une dystopie. Un récit de science-fiction, donc. Or cette appellation n’est pas tout à fait correcte. Ou, du moins, elle semble superflue pour décrire le travail de Rakel Haslund. Oui, si on s’attarde sur l’absence d’une autre âme sur cette île reculée, ou sur la mention de cette étrange maladie qui a ravagé la population, ce roman ressemble à une dystopie post-apocalyptique mélancolique et particulièrement calme. Sans mystère à résoudre, sans course-poursuite à travers les forêts. Pas de bataille, mentale ou physique. Oui, il y a eu le besoin de se cacher, elle s’en souvient ; ou la terrible odeur de déchets « des montagnes d’ordures dans des sacs en plastique lisses qui luisaient au soleil ». Il y a eu les maisons en feu, la fumée grise, ou ces autres bâtisses qui « s’effondraient brusquement dans un énorme vacarme ». Mais toute cette destruction n’est pas au cœur même du récit.

Alors serait-il plus sage de se soustraire à cette étiquette de dystopie ? Oui, tout à fait.

Car Après nous les oiseaux a bien plus à offrir. Ce court roman se penche sur la solitude, sur le désir de continuer à vivre – malgré tout. Non seulement cette jeune femme est obligée d’avancer seul, comme une âme en errance ; elle est aussi obligée, à son rythme, de se redécouvrir. Se redéfinir, au sein d’un monde où la nature reprend ses droits. L’humanité s’est effacée pour laisser la place à la faune et à la flore. Plus de relations humaines telles qu’on les connaît, plus d’interactions, de regards ou de paroles. La voici véritablement seule. Ainsi, comment se déterminer sans le regard de l’autre ? Comment se suffir à soi-même et apprécier chaque instant, chaque coup de vent, chaque averse ? Comment vivre ?

Comme un rite de passage, c’est un récit d’apprentissage bien particulier qui se dessine, au fur et à mesure que la narratrice avance, incertaine de la suite. Elle hésite, évolue à tâtons dans cet environnement aussi fascinant que dangereux. Elle goûte à la nature dans son état le plus pur, le plus vif. Et toujours, ce besoin d’avancer : « avance encore un peu, avance un peu plus vite, on se reposera bientôt, mais maintenant, allez, avance un peu plus vite ».