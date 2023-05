La Grande Librairie fait entendre des voix inaudibles

Quatorze ans après Retour à Reims (Flammarion, 2009) qui a inspiré toute une génération d’écrivains, l’écrivain et sociologue Didier Eribon publie Vie, vieillesse et mort d’une femme du peuple (Flammarion). Un livre qui revient sur la mort de sa mère, survenue peu de temps après son placement en maison de retraite. À partir de cet évènement, il interroge la violence de notre société face à la maladie et au vieillissement, redonne voix aux exclus, aux précaires et aux personnes âgées, et nous invite surtout à ne jamais oublier de s’insurger.

La parution de ce livre sera l’occasion d’un dialogue exceptionnel avec le Prix Goncourt 2018, Nicolas Mathieu. En 2022, il publiait Connemara (Actes Sud). Réédité en poche (Babel, 2023), ce roman raconte l’histoire d’un homme et d’une femme qui, à la quarantaine, pensaient avoir trouvé leur place. Elle a réussi sa vie professionnelle, mais semble saisie par un sentiment d’immense gâchis. Lui est resté là où il est né. À partir de leurs destins croisés et de leurs retrouvailles, Nicolas Mathieu questionne les absurdités, les injustices et les paradoxes de notre société.

Ariane Ascaride sera aussi de la partie. La comédienne et autrice d’un recueil de lettres au fantôme de son père, Bonjour Pa’ (Seuil, 2021) se dévoile dans la collection Je chemine avec… (Seuil). De son enfance populaire à Marseille à ses plus grands rôles (César de la meilleure actrice en 1998, Prix d’interprétation à la Mostra de Venise en 2019) la comédienne raconte son parcours dans une série d’entretiens menés par Sophie Lhullier. Un cheminement qu’elle interroge en tant que femme, mais aussi en tant que citoyenne engagée, à l’écran comme à la ville.

Enfin, une révélation : Mattia Filice. Conducteur de train depuis dix-huit ans, il raconte son métier dans son premier roman, Mécano (POL). L’histoire d’un homme qui entre par hasard dans le monde ferroviaire et que l’on suit, de sa formation jusqu’à aujourd’hui. D’une écriture libre, en prose et en vers, l’écrivain raconte avec bio la poésie des machines et le quotidien des cheminots. Un roman épatant qui révèle un sens de l’intrigue, de l’engagement et de la phrase… à suivre de très près !

Comme chaque semaine, Augustin Trapenard emmène en librairie. Direction Lille et son quartier populaire de Fives. C’est là que Bertrand Teulet et Marion Hirtzel ont ouvert en 2020 Le Biglemoi, une librairie-café engagée et solidaire.