Wattpad met en chantier de nouvelles adaptations de ses textes

L’auteure taïwanaise Ann Rae verra sa romance mystérieuse The Locker Exchange adaptée en un long-métrage, en anglais et en italien, annonce un communiqué. L’action se déroule dans un lycée américain et a déjà séduit plus de 26,5 millions de lecteurs sur la plateforme. Le texte a d’ores et déjà été publié par Wattpad Books l’an dernier.

De son côté, Love Me Love Me de l’Italienne Stefania S., qui enregistre à l’heure actuelle 12 millions de lectures, sera transformé en une série italienne par la filiale Lotus Production de Leone Film. L’ouvrage est arrivé sur les tables des librairies italiennes le 2 mai.

Ces deux nouvelles adaptations découlent naturellement d’un accord préexistant. L’an dernier, Leone et Wattpad WEBTOON Studio ont signé pour codévelopper une liste de films pour les marchés italien et international, basé sur des fictions publiées sur la plateforme.

L'entente a vu le jour suite à l’association des deux géants pour l’adaptation en film de The Bad Boy’s Girl de Blair Holden. Avec ses 224 millions de lecteurs, elle fait partie des textes les plus populaires de Wattpad. Pour autant, le projet n’est toujours pas entré en production.

Ce sont Aron Levitz, directeur de Wattpad Studio, David Madden et Lindsey Ramey qui seront à la production pour ces deux adaptations. Ils travailleront en collaboration avec Raffaella Leone et Andrea Leone, de Leone Film Group.

Les auteurs italiens Marco Borromei, Michela Straniero et Alessandra Martellini ont été désignés pour scénariser le film The Locker Exchange. Pour la série Love Me Love Me, Daniela Delle Fodlie, Serena Tateo et Veronica Galli se chargeront de l'adaptation. Enfin, Bego Robles, de Wattpad WEBTOON Studios, supervisera les deux projets en parallèle.