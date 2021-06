Naissance d'un studio de production surpuissant chez Wattpad et WEBTOON

Tirant parti des fandoms mondiaux passionnés de WEBTOON et de du lectorat de Wattpad, composé de plus de 166 millions de personnes, Wattpad WEBTOON Studios vise à créer le « studio multi-format le plus innovant au monde », comme l’annonce un communiqué. L’objectif : produire des émissions de télévision, des films et des livres basés sur les données, mais aussi et surtout visant à satisfaire les fans et leurs envies.

Naver, principale plateforme internet et moteur de recherche de Corée du Sud et propriétaire de WEBTOON, avait déboursé 600 millions $ pour l’achat de Wattpad. Cette décision a permis d'aligner Wattpad sur WEBTOON, deux sociétés de premier plan dans les domaines de la bande dessinée, du divertissement et de la narration. Naver s’est engagée à verser 100 millions $ à Wattpad WEBTOON Studios pour le financement du développement et de la production.

Wattpad WEBTOON Studios, en somme, est l’association de l'expertise de WEBTOON Studios et l'approche basée sur les données et axée sur le public de Wattpad Studios. Avec une liste toujours croissante d'adaptations de bandes dessinées numériques, ce sont les fans et leurs intérêts qui vont permettre de trouver et produire des émissions de télévision, des films et des livres à succès.

Wattpad WEBTOON Studios est aussi une façon de diversifier le marché mondial du divertissement et de l’édition. Avec un nombre incalculable de nouvelles histoires et de voix, les studios s’engagent à mettre en avant leur « capacité inégalée à trouver et à développer des franchises à succès pour un public local ou international ».

À noter qu’à l’heure actuelle, Wattpad WEBTOON Studios compte plus de 100 projets en développement ou en production. Ces projets regroupent « des succès sur les écrans du monde entier, une division d'édition mondiale florissante et une expertise de pointe dans les adaptations young adult et comiques » — des catégories particulièrement populaires, qui génèrent des revenus conséquents.

« Nous apportons une nouvelle ère de voix diversifiées et de licences incroyables à un public et à une industrie à la recherche des deux », a déclaré Aron Levitz, président de Wattpad WEBTOON Studios. « Les entreprises dépensent des milliards de dollars pour saisir les 100 dernières années de la propriété intellectuelle. Nous regardons vers l'avenir, avec des centaines de millions de nouvelles histoires pour alimenter les 100 prochaines années de succès sur les écrans et les étagères. »

« Wattpad WEBTOON Studios est là pour abattre toutes les frontières restantes en matière de divertissement », a déclaré le fondateur et PDG de WEBTOON, Jun Koo Kim. « L'équipe de Wattpad WEBTOON Studios développe la propriété intellectuelle dans tous les formats, crée des franchises et entretient les fandoms qui les alimentent. Et elle le fait avec une perspective mondiale complète dès le premier jour. En combinant l'expertise du marché local et les données d'audience, Wattpad WEBTOON Studios peut créer des succès locaux avec des partenaires régionaux ou se développer en pensant à une audience mondiale. »

Certains projets en développement au sein des studios ont été annoncés : parmi eux, on retrouve notamment Float, qui sera produit par Robbie Amell ; What Happened That Night, en cours d'adaptation par le scénariste nominé aux Oscars David Arata ; The Hound, avec un scénario d'Angela LaManna (qui a aussi écrit pour The Haunting of Bly Manor, une production de Netflix); The Bad Boy's Girl avec Leone Film Group, et bien d’autres encore.

Cette fusion cimente la présence de Naver en tête de cette course au développement de contenus littéraires numériques, qui s'était lancée en Corée du Sud. Wattpad WEBTOON Studios est un pas en avant pour ce géant de la production narrative, qui avait très rapidement conquis le marché international...