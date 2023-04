Maria Pourchet et François-Henri Desérable ressuscitent Romain Gary

L’Enchanteur sera porté au petit écran par Charles Berling qui interprète Romain Gary, Claire de La Rüe du Can pour Adèle et Miranda Raison qui incarne Jean Seberg. Mais aussi : Pierre Perrier (Paul Pavlowitch), Anne Charrier (Gisèle Halimi), Philippine Delaire (Martine) et Gaspard Meier-Chaurand (Sergueï).

Le téléfilm produit par 247 Max est réalisé par Philippe Lefebvre, également acteur, producteur et scénariste. Sa date de sortie n’a pas encore été communiquée.

Juste après la parution de La vie devant soi à la rentrée 1975, Romain Gary fait incarner Emile Ajar par son petit cousin Paul Pavlowitch.

La presse, les éditeurs, les lecteurs, tout le monde tombent dans le panneau. Enfin, presque tout le monde : une jeune étudiante originaire de Nice (où Gary a passé une partie de son enfance), fraîchement montée à Paris pour étudier la littérature à la Sorbonne, est persuadée qu’Émile Ajar et Romain Gary sont un seul et même écrivain.

Elle va le trouver rue du Bac, où vit l’écrivain, pour le confronter. Va-t-elle le dénoncer ?

Ou l’enchanteur arrivera-t-il à l’embarquer dans son illusion ? - Synopsis de L’Enchanteur

Frères et sœurs de lettres

Maria Pourchet et François-Henri Desérable se rejoignent sur leur passion de la lecture, leur admiration pour Romain Gary et leur intérêt pour le sentiment amoureux.

En 2022, ils étaient tous deux parrains des Nuits de la lecture. À cette occasion François-Henri Desérable expliquait : « Quand j’ai su que Maria Pourchet était pressentie pour être la marraine de cette édition, j’ai tout de suite accepté d’être parrain. »

Ce dernier la mentionne régulièrement lors de ses interviews, affirmant à Paroles d’Actu que l'autrice est son coup de cœur littéraire récent. Et de saluer son « remarquable » et « incandescent » roman Feu (2021, Fayard) avant de conclure : « Voilà plusieurs années que je ne cesse de répéter qu’il faut lire Maria Pourchet. »

L'écrivain qui "construit"

Le scénario à quatre mains de L’Enchanteur résulte d’années de recherche sur Romain Gary, inépuisable source d’inspirations pour les deux auteurs. « Qu’est-ce qu’un mensonge sinon une variation subjective de la vérité », interrogeait François-Henri Desérable dans un entretien avec l'AFP. Un glissement qui réitère son amour pour la réalité trouble de la fiction.

Maria Pourchet se souvient auprès du Monde de sa rencontre hasardeuse : dans la voiture de son père, elle tombe sur Les Enchanteurs (Gallimard, 1973). Elle évoque l’auteur dans Bookmakers, avec cette interrogation insoluble : « De quoi fut-elle "sauvée" en découvrant Romain Gary et son double, Émile Ajar ? »

Quant à François-Henri Désérable, il est allé jusqu’à écrire un roman à son propos. Son troisième livre, Un certain M. Piekielny (2017, Gallimard), est une enquête littéraire sur les traces du lauréat du Goncourt pour Les Racines du Ciel (1956). Et un véritable succès : près de 47.000 ventes (données : Edistat).

Cet ouvrage, « je le dois au hasard d’un voyage qui m’a vu échouer devant une plaque commémorative à Vilnius : je me suis souvenu qu’au n° 16 de la rue Grande-Pohulanka, à Wilno, vivait un certain M. Piekielny, voisin du jeune Romain Gary qui des années plus tard évoquerait son souvenir dans La Promesse de l’aube » précisait-il à la Société des Hôtels Littéraires.

« Il y a les auteurs qui m’ont construit en tant qu’écrivain. Parmi ceux-là il me faut citer Albert Cohen, Pierre Michon, Jean Echenoz, Jean-Philippe Toussaint, Emmanuel Carrère, Nicolas Bouvier… » Et… « Romain Gary. »

En juillet de l’an passé, il réalisait avec France Inter un podcast sur la rencontre entre Romain Gary et Ilona Gesmay. Enfin, si l’on hésitait encore sur la profondeur de son engouement, il explique à Paroles d’Actu que s’il pouvait remonter le temps pour échanger avec une figure de la littérature : « J’irais voir Romain Gary le matin du 2 décembre 1980, et je lui dirais quel immense écrivain il est. Alors, peut-être… »

Ils ne l’ont pas vu, mais ils ont peut-être percé son mystère.

Crédits photo : Romain Gary, par Philippe Halsman. Musée du Jeu de Paume - So_P (CC BY-ND 2.0)