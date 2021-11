François-Henri Désérable et Maria Pourchet veillent sur les Nuits de la lecture 2022

Le public sera invité à se réunir à l’occasion de milliers d’événements physiques et numériques, autour du thème de l’amour épousant l’injonction célèbre de Victor Hugo : « Aimons toujours ! Aimons encore ! ».

Remarqués et salués par la critique lors de la dernière rentrée littéraire, François-Henri Désérable et Maria Pourchet seront le parrain et la marraine de l’édition 2022 des Nuits de la lecture.

Leurs derniers romans racontent la passion amoureuse. Dans Mon maître et mon vainqueur (Gallimard) et Feu (Fayard), les triangles amoureux pourtant encrés dans l’ère contemporaine convoquent les plus grandes figures littéraires : de Rimbaud à Marguerite Duras pour l’un, de Gustave Flaubert à Romain Gary pour l’autre, pour une exploration profonde et intemporelle de l’amour, thème de ces prochaines Nuits de la lecture.

Diplômé de l’École Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg en 2011, Jérémie Fischer est l'auteur de livres illustrés et de livres animés. Artiste-auteur il débute en tant qu’imprimeur-sérigraphe, puis il se consacre à l’édition de livres illustrés. Il signe l'affiche de cette édition 2022 des Nuits de la lecture.

Pour cette 6e édition, des comptes réseaux sociaux ont spécialement été créés pour être au plus près de l’événement. En attendant le 20 janvier, ils proposent d’ores et déjà au public des quiz, des idées sorties, en lien avec le livre et la lecture, des zooms autour du thème de l’amour, des conseils lecture…

Et début janvier, un partage de lectures de textes d’amour sera lancé sur TikTok, pour inviter tout le public, et en particulier les plus jeunes, à s’emparer des plus belles citations amoureuses.