Plastok : post-apocalypse entomofaune

Sur la terre, dans les mers, partout. Sur chaque parcelle de la planète qui devrait pourtant être habitable. Du plastique. Fort bien. Et en dehors de ça, que reste-t-il ? Ah, oui : les insectes. Leur monde a survécu au nôtre. Ces petits êtres par milliers se sont organisés en colonies sur l’île d’Hexapoda et, au centre de leur système, une religion : celle du Plastok, matière divine et omnipotente. Leur dogme tourne autour des Dieux Géants — les hommes, donc, en plus glorieux.

« Pendant des millénaires, les Dieux Géants vécurent en harmonie avec les insectes. Mais lorsque les insectes eurent commencé à se multiplier, les Dieux Géants estimèrent qu’ils devenaient trop envahissants et nuisibles et qu’il fallait les détruire. Ainsi vint le déluge toxique, qui détruisit toute vie sur terre. Puis on ne revit plus les Dieux Géants. » Traduction : l’humanité est la cause de sa propre destruction, bien entendu.

Au cœur de cette religion plastique, Anasta est un insecte qui aura suivi la lumière pour atteindre la libération du peuple insecte. Génération après génération, la prêtresse Anasta est la gardienne du savoir et des mythes. Lorsque notre histoire commence, c’est Anasta CXV qui s’adresse à ses apprenties : « Le temps est venu pour moi de me retirer… Hexapoda a besoin d’espoir et de jeunesse ».

Une annonce qui a de quoi faire tourner les têtes : qui sera donc la prochaine grande prêtresse ? La réponse sera donnée le lendemain. Or, avant même d’avoir eu l’opportunité d’annoncer sa successeure, Anasta CXV meurt empoisonnée devant une assemblée horrifiée.

Entre en scène Bug, petit puceron servant dévoué à la grande prêtresse. Malgré l’admiration et le profond respect qu’il ressent pour la religieuse-coccinelle, le voilà aussitôt accusé de son assassinat. Ni une, ni deux, il est envoyé en prison en attendant d’être exécuté pour haute trahison. Bug a beau clamer son innocence, personne ne le croit. En tant que puceron, il est considéré comme insecte inférieur dans cette société — ainsi, sa parole ne compte pas. Pourtant, il ne démord pas : il sait qu’il est innocent. Et il promet de découvrir la vérité…

Maud Michel, à la partie scénaristique, imagine ici une société fragmentée, hiérarchisée, comme nos propres sociétés l’ont été, ou le sont encore. D’ailleurs, la vision que les humains ont laissée des insectes joue un rôle indéniable dans la structure de ce monde : sur fond de fourmilière géante, les pucerons sont donc les esclaves, eux qui s’attaquent à toutes les plantes hors de la fiction, comme une colonie destructrice.

À l’opposé, les coccinelles — grandes princesses du combat contre les pucerons dans notre monde — ont le beau rôle : elles conservent la parole sacrée, en tant que prêtresses, et partagent avec le peuple les écritures de leurs déités.

De son côté, Nicolas Signarbieux s’attaque à la partie graphique. L’armée des fourmis s’inspire des centurions romains ; la reine des fourmis, elle, évoque une Cléopâtre hexapode. Enfin, les pucerons ressemblent à des palefreniers et autres servants tout droit sortis du Moyen-Âge.

S’ajoutent à ces représentations inspirées des époques humaines, une maîtrise chromatique bien amusante et rafraîchissante. Le tout, pour créer une fable socioécologique qui amuse autant qu’elle fait réfléchir.

Il est facile de s’attarder sur les clichés qui semblent construire ce récit aux airs de conte médiéval post-apocalyptique. Ou encore, de souligner la rapidité avec laquelle sont traités les différents passages de ce premier tome. Il n’empêche que cette future trilogie haute en couleur et au look sympathique peut bien mériter d’attendre la suite pour découvrir où nous mènera cette aventure…